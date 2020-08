La corriente crítica del PSOE se reafirma a favor del republicanismo

0

Redacción / Agencias 07/08/2020 11:40 h

Izquierda Socialista (IS), la corriente de opinión crítica interna del PSOE, reafirma su posicionamiento a favor del republicanismo como modelo de Estado más adecuado a una sociedad democrática y sostiene que «las informaciones a modo de explicaciones» dadas desde Casa Real sobre Juan Carlos I son «insuficientes». IS se mantiene fiel a su ideología e insiste en que la inviolabilidad debe garantizar la estabilidad de la Corona, no servir como excusa para conductas cuestionables.

Según esta corriente, la ley de Transparencia «debiera hacerse extensiva a todas las instituciones», a lo que añaden que se tendría que revisar que el principio de inviolabilidad «cumpla su objetivo de dar garantías y estabilidad a la institución», para que no sirva como «salvoconducto para para conductas poco éticas o que no han sido debidamente explicadas».

En un comunicado, al que ha tenido acceso Efe, insisten en que nunca se han posicionado tras las defensas personalistas a favor de la Corona, «ni lo vamos a hacer ahora en contra» pero, afirman, la «cruda realidad impide poder abstraerse de los hechos que afectan al anterior jefe de Estado».

Por ello, IS afirma, desde sus principios ideológicos, «que cualquier ciudadano sin excepción debe tributar a las arcas públicas en función de sus rentas y riqueza personal, máxime cuando como en este caso van unidas la necesaria transparencia y la obligada ejemplaridad».

Con este escrito, publicado al día siguiente de la defensa de Pedro Sánchez a la monarquía, la corriente crítica quiere dejar claro que no pretende abrir un debate en el seno del PSOE sino reafirmar sus convicciones, y apela a la «unidad y corresponsabilidad» de todos los socialistas apoyando al partido y facilitando la cohesión del Gobierno de coalición.

El IS defiende que el debate deberá abordarse en el marco de una sociedad democrática pero desde «la oportunidad, la madurez y el sosiego».

Izquierda Socialista rechaza a los «reaccionarios de todo tipo que, con su actitud desleal con las instituciones» utilicen este asunto para poner «palos en las ruedas» del Gobierno, «cuestionando su legitimidad y saboteando los necesarios consensos para sacar adelante las leyes».

También explica que su posicionamiento a favor de un republicanismo cívico forma parte de sus señas de identidad pero también «de la trayectoria vital de miles de militantes que, desde hace más de cuarenta años, contribuyen con su trabajo político al fortalecimiento y al acervo común del PSOE».

Por ello, Izquierda Socialista ve necesario hacer «pedagogía» del republicanismo cívico, fomentando una ciudadanía participativa y exigente en el cumplimiento de derechos, en procesos deliberativos y en la toma de decisiones, para avanzar así hacia una sociedad más democrática.