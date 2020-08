Detenidos por asesinato el yerno y la hija de la septuagenaria que apareció descuartizada en Madrid

0

Redacción 06/08/2020 20:10 h

La Guardia Civil ha detenido este jueves por la tarde al yerno y la hija de la hallada descuartizada en Chapinería (Madrid) por participar presuntamente ambos en el asesinato de esta mujer, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras concluir el registro en la vivienda de la víctima, donde residía con su hija, la Guardia Civil ha procedido a detener a esta mujer, África, y a su pareja, Emilio, apodado El Loco, y a los que la investigación sitúa indiciariamente como autores de un delito de asesinato. Los restos de la anciana fueron hallados ayer en un paraje a las afueras de Chapinería cercano al domicilio donde vivía la víctima y su hija, y que ha sido este jueves objeto del registro. La investigación corre a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.

Según las citadas fuentes, el yerno -que no era natural de Chapinería- y varios miembros de la familia de la víctima sufrían problemas derivados de una situación de drogodependencia y alcoholismo, tal y como han refrendando en paralelo vecinos del municipio.

El Ayuntamiento no tiene confirmación oficial de nada relacionado con el caso, que se encuentra bajo secreto de sumario después de que se hallara el cuerpo de una mujer descuartizada y semienterrada en el camino de las Maderas, concretamente en un paraje muy transitado. Como regidora sí conocía a la que los vecinos señalan como posible víctima porque la familia lleva años residiendo en Chapinería. «En este municipio nos conocemos casi todo el mundo», ha contestado a la prensa.

Preguntada por la conflictividad de estos vecinos, Moya ha relatado que son los vecinos quienes están dando a conocer algunos de estos episodios por «cercanía» a lo sucedido. «Los vecinos dicen que han tenido que llamar a la Guardia Civil en alguna ocasión porque pudo haber algún conflicto más allá de lo normal», ha detallado.

«El pueblo esta consternado y triste porque nunca imaginamos que era algo que nos pudiera pasar. Es algo que no contemplas en un municipio de 2.400 habitantes. Estamos deseando que pase un poco de tiempo y ver si retomamos la calma y la normalidad», ha deseado.

Orden de alejamiento

Una de las hijas de la mujer de 70 años, a la que supuestamente pertenece los restos cadavéricos hallados en la localidad de Chapinería, ha explicado que no denunció su desaparición al creer que se había ido de casa voluntariamente y que la relación con ella era «mala».

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, esta hija de la desaparecida, África aseguró que se encuentra muy afectada por la situación. «Estoy fatal, me estoy muriendo, no como ni duermo», ha desgranado. También dijo antes de su arresto que no sabía nada de lo ocurrido con su madre y que no denunció su desaparición porque «bebía muchísimo, tomaba muchas pastillas y se le iba la cabeza».

Además, aseguró que su expareja no vive ya en el domicilio porque tiene una orden de alejamiento y que la noche que desapareció le llamó su hermana para que le pusiera por teléfono a su madre, ante lo cual le dijo que no estaba en casa, que «ya vendría» y que pensaba que se había «ido de vacaciones». Finalmente, agregó que la relación con sus dos hijas era mala.