El Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra Juan Carlos I porque no está imputado

La Voz

; El Gobierno mantiene dos puntos de vista sobre la salida de España del emérito Pablo Iglesias augura el fin de la monarquía «tarde o temprano» Atlas

La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno tiene «una relación impecable, fructífera y necesaria con Felipe VI». Podemos quiere que Calvo explique en el Congreso las gestiones que dieron lugar a la decisión

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que el rey Juan Carlos «no huye de nada, porque no está en ninguna causa inmerso», a la vez que ha remarcado que esta decisión «no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado» ni en la labor de Felipe VI «en su papel constitucional».

Calvo ha afirmado que el hecho de que el rey emérito haya decidido fijar su residencia fuera de España «no significa que no esté a la disposición de nuestro país». «El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa», ha dicho al ser preguntada por los partidos que están juzgando los hechos antes que la propia justicia. Tras insistir en que la salida del rey emérito no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado, Calvo ha asegurado que el Gobierno tiene «una relación impecable, fructífera y necesaria con Felipe VI».

