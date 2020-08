Sánchez elogia a la Casa del Rey por distanciarse de «prácticas supuestamente irregulares»

Unidas Podemos ha encontrado en Juan Carlos I el clavo ardiendo al que aferrarse para zafarse de sus malos resultados electorales y los casos judiciales que le acechan. Y como no hay mejor defensa que un buen ataque, los de Pablo Iglesias aprovecharán al máximo la salida de España del rey emérito para marcar perfil propio y, de paso, marcar el terreno al PSOE. Así lo hizo el lunes Iglesias tachando la decisión de una ser «huida indigna» y así lo aseguró ayer Irene Montero reprochando a Pedro Sánchez que no les informase de las negociaciones mantenidas entre la Casa del Rey y la Moncloa durante los últimos meses. Nada sabían del anuncio publicado a media tarde del lunes. O eso aseguran. La ministra de Igualdad señaló que «no es una decisión del Gobierno de coalición, aunque respetamos las que pueda adoptar el PSOE desde Moncloa».

