Podemos carga contra el PSOE y asegura que no fue informado de la salida de Juan Carlos I

La Voz de Galicia A. LORENTE

MADRID / COLPISA 05/08/2020 05:00 h

Unidas Podemos ha encontrado en Juan Carlos I el clavo ardiendo al que aferrarse para zafarse de sus malos resultados electorales y los casos judiciales que le acechan. Y como no hay mejor defensa que un buen ataque, los de Pablo Iglesias aprovecharán al máximo la salida de España del rey emérito para marcar perfil propio y, de paso, marcar el terreno al PSOE. Así lo hizo el lunes Iglesias tachando la decisión de una ser «huida indigna» y así lo aseguró ayer Irene Montero reprochando a Pedro Sánchez que no les informase de las negociaciones mantenidas entre la Casa del Rey y la Moncloa durante los últimos meses. Nada sabían del anuncio publicado a media tarde del lunes. O eso aseguran. La ministra de Igualdad señaló que «no es una decisión del Gobierno de coalición, aunque respetamos las que pueda adoptar el PSOE desde Moncloa».

En declaraciones en la Cadena Ser, Montero cree que la decisión del rey emérito de abandonar España «deja la monarquía en una posición muy comprometida y delicada» porque es una decisión que afecta a una institución como la Jefatura del Estado. «El hecho de que la propia institución avale la decisión del rey emérito de huir de España pone a la monarquía en un situación muy delicada frente a los ojos de la mayoría de los españoles, que hoy se preguntan para qué sirve esa decisión, si realmente ayuda a alguien más que a la propia familia» y «sobre todo para qué sirve la propia monarquía», aseveró.

Para Montero, «la huida de Juan Carlos es una actitud indigna viniendo de un Jefe de Estado», porque «si está investigado por supuestos delitos de corrupción», desde esa posición tan importante «debería rendir cuentas ante su pueblo y ante la Justicia». La ministra cree que «hay una sensación ampliamente extendida entre la población de que la Justicia no es igual para todos y que desgraciadamente determinadas personas con mucho poder han conseguido cosas que ciudadanos de a pie no podrían conseguir».

A su juicio, son necesarios «cambios profundos» en el conjunto de las instituciones que permitan combatir la corrupción y que las «instituciones sean ejemplares y limpias». «Nadie en España puede separar las decisiones del rey Juan Carlos de su posición como monarca y de la familia Borbón porque la Constitución explica que es una institución que se hereda», remarcó.

Deslealtad en el Gobierno

Respecto a si el Gobierno socialista ha actuado con deslealtad con su socio de Podemos, Montero dijo que lo hablarán en el seno del Ejecutivo y desea que no haya debilitado la coalición de Gobierno. «Hay que naturalizar y normalizar que en algunas cuestiones centrales como pueden ser los derechos sociales o esta visión sobre el rey emérito, vamos a tener posiciones diferentes, pero si se trata con lealtad y se canaliza de forma democrática» pueden seguir conviviendo en el Ejecutivo «sensibilidades diferentes».