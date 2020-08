La Justicia de Suiza tendría la última palabra

La Voz de Galicia

05/08/2020 05:00 h

El experto en Derecho Procesal Díez de la Lastra cree que «en España no va a ser juzgado, pues los hechos que se han publicado relativos al pago de comisiones tienen origen en el 2008, cuando el monarca era inviolable». En su opinión, «de acuerdo con el art. 56.3 de la Constitución la inviolabilidad del entonces jefe de Estado era absoluta, incluyendo actos oficiales o de carácter privado». Añade que «solo se podrían enjuiciar los hechos cometidos a partir del 19 de junio del 2014, cuando abdicó, fecha en la que dejó de gozar de inmunidad e inviolabilidad, aunque sigue siendo aforado para los hechos cometidos con posterioridad».

«Los tipos delictivos que se le podrían imputar serían el de cohecho pasivo impropio, un delito fiscal o blanqueo de capitales», explica. «El cohecho impropio por su actuación como lobista sería por haber recibido por razón de su cargo una retribución por una actividad no retribuible», asegura. «Subsidiariamente se podría determinar un posible delito fiscal por no haberse declarado tales cantidades a la Agencia Tributaria, e incluso si se considerase de origen ilícito el dinero percibido por el monarca se podría plantear un posible blanqueo de capitales», añade. «Los delitos en su caso estarían prescritos, al no haberse dirigido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ningún procedimiento judicial desde hace más de diez años desde que se cometió el hecho cuestionado», señala. Pero «otra cuestión es la investigación en Suiza, en donde presumiblemente se realizó la donación a Corinna Larsen». El penalista argumenta que «una vez perdida la inmunidad y la inviolabilidad del monarca en el 2014 le resulta de aplicación el derecho internacional y el derecho propio de cada país». Por tanto, «será el Estado suizo el que deberá determinar si la presunta donación a Larsen y su hijo a través de dos testaferros suizos supone la comisión del algún hecho delictivo de acuerdo con la legislación propia». Pero «las incongruencias de la investigación abierta desde hace más de dos años en Suiza, en los que la donación del dinero resulta realizada en el 2012 y el pago de la comisión del rey saudí Abdalá cuatro años antes de que se eligiesen a las empresas españolas, suponen indicios suficientes para entenderlos como hechos atípicos y que la Fiscalía suiza acuerde el archivo de la investigación».