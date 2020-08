Fricciones en la coalición entre PSOE y UP por la salida de España de Juan Carlos I

0

04/08/2020 13:49 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este martes que Unidas Podemos desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real en relación al traslado del rey emérito Juan Carlos fuera de España y ha señalado que esta decisión «no la ha tomado» el gobierno de coalición: «Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa».

Así se ha pronunciado la ministra de Igualdad en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha valorado la decisión del monarca de trasladarse fuera de España por las últimas informaciones con presuntas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda.

«Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno. Respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición», ha subrayado Irene Montero, quien ha recalcado hasta en dos ocasiones que no sabían de la existencia de esta presunta negociación desde Moncloa con la Casa Real.

Al ser preguntada por si considera que los miembros del PSOE han actuado con «deslealtad», Montero ha emplazado a hablar esta cuestión dentro del seno del gobierno de coalición, si bien ha insistido en que esta decisión, de haberse tomado, se ha llevado de manera unilateral por el PSOE.

Critica la «huida» del monarca

Respecto a la decisión del rey emérito de trasladar su residencia fuera de España, la ministra cree que se trata de una «huida» del monarca y ha cargado contra su «actitud indigna» viniendo de un jefe del Estado. «Todo el mundo interpreta que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia», ha apuntado Irene Montero.

Considera que este movimiento «afecta» a la institución de la Jefatura del Estado y la deja en una situación «comprometida» y ha animado al monarca a rendir cuentas ante los españoles: «Creo que lo lógico y razonable y lo que se espera en el siglo XXI es que cualquier persona que haya cometido actos de corrupción cumpla ante su país y ante la Justicia».

Según ha señalado Montero, en España hay una «sensación ampliamente extendida» de que la Justicia «no es igual para todos» y ha llamado a acometer cambios profundos que permitan combatir la corrupción y que las instituciones sean «ejemplares y limpias».

«Tengo la sensación de que el rey que ha ocupado la Jefatura del Estado nunca va a dejar de serlo, que el pasado no se puede cambiar, nunca va a dejar de ser rey, por eso es tan importante que dé ejemplo y que rinda cuentas ante los ciudadanos de su país», ha insistido la ministra de Unidas Podemos.