El Gobierno rechaza que Torra participe de forma telemática en la Conferencia de Presidentes de este viernes

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 28/07/2020 16:26 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de convocar con periodicidad semanal la Conferencia de Presidentes autonómicos. Las sucesivas cumbres mensuales se organizarán de forma presencial o telemática, en función de las circunstancias. Al contrario de lo que sucedió en todas las celebradas en el período crítico de la pandemia del coronavirus, tanto el lendakari Íñigo Urkullu, como el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, han anunciado ya que no tienen intención de participar en la cita convocada de este viernes, que se celebrará en el Monasterio de Yuso del municipio riojano de San Millán de la Cogolla.

Torra insiste en participar de forma telemática por la expansión del virus en Cataluña y la grave situación sanitaria que ha provocado. Pero el Gobierno descarta esta última posibilida en ambos casos. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha insistido tras el Consejo de Ministros en que «hay un orden del día importante que justifica la presencia de todos los presidentes autonómicos». Y lo contrario, explicó, «sería una falta de respeto al resto de presidentes que hacen un esfuerzo para acudir».

Urkullu alega para su plantón el hecho de que no se haya celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento del País Vasco como consecuencia de la caída de recaudación.Pero el Ejecutivo asegura que no hay ningún motivo para que no acuda porque la presencia es «obligatoria» en las actuales circunstancias. «En términos políticos hay que diferenciar los niveles», sostuvo Montero respecto a las reclamaciones del presidente del País Vasco. Lo que tiene que ver con la el límite de deuda del País Vasco se está trabajando de forma bilateral, según la ministra. «Se va a celebrar la Comisión Mixta para acordar un objetivo favorable para las dos partes», indicó, y anunció que se seguirá trabajando para ello en agosto.

El Gobierno justifica la convocatoria presencial de este viernes afirmando que quiere acabar «el curso escolar» volviendo a convocar «a un órgano «que ha cobrado especial relevancia en tiempos de pandemia». Se pretende por ello contar con la presencia de todos los presidentes para comentar los mecanismos de control que cada territorio ha puesto en marcha para el control de la pandemia y la distribución de los fondos europeos. «Todos los presidentes tendrán que participar de forma presencial y no hay ningún motivo para que ningún presidente se aleje de esa cita», dijo Montero.