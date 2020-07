Aitor Esteban se pregunta «para qué rayos sirve» la Conferencia de Presidentes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / Agencias 27/07/2020 13:55 h

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no cree que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes de este viernes. Precisamente sobre esa reunión se ha preguntado «para qué rayos sirve» porque, en su opinión, no se va a poder adoptar una decisión sobre el reparto de los fondos europeos.

El diputado jeltzale ha afirmado que no es un «buen momento» en las relaciones con el Gobierno por la falta de convocatoria de la Comisión mixta del Concierto y ha advertido de que no les van «bailar el agua».

Iñigo Urkullu ya comunicó la semana pasada al Gobierno central que su posición, en ese momento, pasaba por no acudir a esta cita, al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha recomendado preguntarle directamente al Lehendakari si acudirá a la Conferencia, aunque él cree que no será así, ya que considera que hay «tres cuestiones claras» respecto a este asunto.

La primera es la relación bilateral de Euskadi con el Estado, principalmente en asuntos financieros y fiscales, sobre lo que Esteban considera que «si no respeta el ámbito bilateral y nos quiere remitir a un ámbito colectivo, esto no tiene mucho sentido».

La segunda cuestión la relaciona con las conferencias de presidentes que tuvieron lugar durante el estado de alarma. Unas reuniones que ha tildado de «decepcionantes» porque «Sánchez tomaba las decisiones justo antes de hacer la conferencia y luego hacia la rondita».

En tercer lugar, el diputado vasco no cree que se llegue a una decisión sobre el reparto de los fondos europeos en esta cita. Esteban ha señalado que esos fondos de reconstrucción se van a repartir sobre proyectos que tienen que «encajar en los ámbitos estructurales» marcados por Europa, por lo que nadie debe pensar que «se va a repartir una millonada para luego hacer cada uno lo que quiera», ni se van a distribuir en función de «población, PIB o infraestructuras».

La Comisión mixta del Concierto, en pausa

Además de estos argumentos, Esteban ha recordado que las relaciones con el Gobierno central no están en un «buen momento», ya que todavía no se ha convocado la Comisión mixta del Concierto, algo que considera «urgentísimo» porque hay que «afrontar y tomar decisiones cuanto antes» ante las situación económica y social actual.

Considera que el hecho de que no se haya producido la reunión es un signo de despreocupación hacia la situación de la ciudadanía vasca por parte del Ejecutivo español, ya que el Gobierno vasco solo puede tomar las decisiones oportunas en términos fiscales y presupuestarios a través de esta Comisión mixta.

Ha afirmado también que no ha habido ningún contacto o acercamiento desde que denunciaron la falta de convocatoria de la Comisión mixta del Concierto y cree que el Gobierno central está viviendo «la euforia del acuerdo de los fondos europeos», un acuerdo que considera «positivo», pero que «no tiene nada que ver» con lo que plantean.

Esteban ha aprovechado la ocasión para acusar al Gobierno de tener una visión «cortoplacista», en lugar de una visión «más de futuro», que considera más necesaria para afrontar la actual situación. Por lo tanto, ha indicado que, mientras no se solucione esta cuestión, el Gobierno central «evidentemente» no puede contar con el PNV para entrar a negociar los Presupuestos. «Lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos y con la legislación», ha añadido.

Además, ha advertido que, aunque hay pocas alternativas dada la situación actual, no les van a «bailar el agua» y van a decir «sí a todo». «Se les puede poner en dificultades, también, pero no solo el PNV, no es que nosotros seamos clave, el Parlamento está muy dividido y hay muchos actores, la situación en Cataluña también sigue siendo muy complicada, se avecinan tiempos electorales» ha recordado.

El diputado jeltzale no sabe si esta situación afectará a la negociación entre PNV y PSE-EE de cara a la gobernabilidad de Euskadi, aunque entiende que «tendrán su propia dinámica». No obstante, ha indicado que este tema debe interesar al PSE-EE porque, si se llega a un acuerdo de Gobierno, sus consejeros tendrán que «saber qué presupuesto tienen».

«Si ellos no levantan mucho el dedo, será seguramente porque forman parte de la estructura de lo que es el PSOE, pero, como nosotros no, asumimos la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca», ha agregado.

El diputado jeltzale ha señalado que es una situación parlamentariamente «complicada» porque el Parlamento está «muy atomizado» y, además, dada la situación actual con la pandemia, es un momento de tensión importante.

Estaban ha afirmado que tienen un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, en el que se dice que se deberá «avisar con tiempo» de las decisiones que tome el Gobierno «y no la víspera», pero eso «no lo ve».

Preguntado por la nota que pondría al Gobierno central, ha asegurado que la gestión de la pandemia no ha sido «sencilla para nadie» y entiende que es «muy difícil y complicado» y «no se puede decir que esto ha sido un desastre absolutamente».