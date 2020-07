Montero corrige a Iglesias y no se cierra a pactar los presupuestos con el PP y Cs

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 23/07/2020 12:42 h

El pacto alcanzado en la Unión Europea, por el que España recibirá un total de 140.000 millones de euros en créditos y ayudas a fondo perdido, ha insuflado optimismo la Gobierno respecto a la posibilidad de aprobar los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que espera presentar el proyecto para las cuentas públicas «a finales de septiembre o principios de octubre». El «esqueleto» de ese proyecto, según ha explicado, estaba «avanzado», pero el pacto en el Consejo Europeo ha permitido perfilarlo definitivamente. «Estábamos pendientes de las partidas que pudiéramos incorporar a partir de la negociación que venía de Bruselas», ha señalado Montero

Aún así, la fecha de presentación de los presupuestos dependerá de los avances que haga el Gobierno en la búsqueda de una mayoría. Los contactos con las fuerzas políticas comenzarán de inmediato. El Ejecutivo sigue manejando dos opciones. La primera es la de repetir la mayoría de investidura, para lo que sería necesario recomponer la relación con ERC. Algo que se complica por el hecho de que la negociación se celebrará en plena precampaña de las elecciones catalanas, que podrían convocarse para el 4 de octubre. La segunda opción es contar con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, sumando a los partidos pequeños.

Montero ha corregido en este sentido al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que cerró la puerta a cualquier acuerdo con el partido de Inés Arrimadas y con los populares para aprobar los presupuestos diciendo que un Ejecutivo en el que esté Unidas Podemos es «incompatible» con partidos de derecha como el PP y Ciudadanos, que «gobiernan con la ultraderecha» en algunas autonomías. «Todos aportan, nadie sobra», ha señalado Montero, que no se ha cerrado a pactos con ninguna fuerza política, incluido el PP, porque la situación actual no es la «natura»l, en la que cada partido puede imponer sus «preferencias, afinidades o mayores gustos».

«Es un momento singular, inédito. Nos tiene que obligar a aparcar los vetos cruzados y sentarnos en una mesa común para ver las necesidades del país y las preocupaciones de los ciudadanos», ha señalado. «No comparto que se puedan poner esas líneas», ha insistido la titular de Hacienda, que ha enmarcado las declaraciones de Iglesias en un «entorno y un lugar» en el que se expresaba en clave partidista, pero no con la «imagen más institucional» del Consejo de Ministros. «Cuando estamos en charlas y en este foro organizado o dirigido por Unidas Podemos me parece normal que se puedan expresar opiniones particulares», ha concluido.

La estrategia del sector socialista del Gobierno es situar toda la presión sobre el PP, pese a ser consciente de que un acuerdo con los populares es prácticamente imposible, y ganarse el respaldo de Ciudadanos como alternativa. Cs, sin embargo, no está dispuesto a apoyar al Gobierno si no corrige su senda presupuestaria. El portavoz adjunto del partido naranja, Edmundo Bal, ha advertido a Pedro Sánchez de que España no puede permitirse la «locura de presupuestos» que figuraba en el pacto de investidura entre el PSOE y Podemos, basados en un gasto expansivo. «El presidente del Gobierno tiene que presentar a la Cámara unas cuentas sensatas, razonables, moderadas y que aporten soluciones. Cada céntimo de euro debe dedicarse a sacar a España de la crisis», ha recalcado Bal.