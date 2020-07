Calvo niega un referendo sobre la monarquía: «La jefatura del Estado no está en cuestión»

0

23/07/2020

«La jefatura del Estado no está en cuestión». La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, zanjó así ayer el debate sobre la posibilidad de celebrar un referendo sobre la monarquía a raíz de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos I. Ante la propuesta planteada en la sesión de control por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que preguntó «qué más tiene que ocurrir» para que el Gobierno apoye la convocatoria de una consulta, Calvo reclamó que se respete la Constitución y también «no inventar». «Lo que tiene que ocurrir es que tanto usted como yo respetemos el marco constitucional y lo respetemos en la jefatura del Estado, nada más», replicó la número dos del Gobierno, que aseguró que «no está previsto ningún referendo que nos haga desembocar en una reforma de la Constitución de esa envergadura».

«Entiendo que la situación no es fácil ni debe ser cómoda para ustedes, pero no nos pueden hacer tragar con ruedas de molino», señaló Iñarritu, quien reprochó al Gobierno que ante el «derrumbe del juancarlismo» se pretenda crear el «nuevo mito del felipismo ejemplar».

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, admitió horas después que la idea de que España sea una república no es a «corto plazo», pero afirmó que se está abriendo un «horizonte republicano plurinacional», que ya no es una nostalgia del pasado. «Ese horizonte para pensar una república no es una tarea de legislatura, sino una tarea histórica de más amplio alcance. Creo que se va a ir abriendo paso poco a poco, pero no como una suerte de nostalgia del pasado», explicó durante una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Iglesias consideró «normal» que los jóvenes no entiendan que haya un jefe del Estado que «se decidió de manera indirectísima hace 40 años». Y se incluyó entre el grupo de gente que no comparte esa situación.