Torra insiste en su propuesta de referéndum: «Creo que lo tenemos que volver a hacer»

Redacción / Agencias 22/07/2020 13:05 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este miércoles en su propuesta de realizar un referéndum para que Cataluña decida su futuro político: «Creo que lo tenemos que organizar otra vez. Creo que lo tenemos que volver a hacer» ha afirmado.

Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, fueron pronunciadas en respuesta al presidente de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià, que le ha propuesto aplicar la unidad generada entre los socios de Govern para diseñar el plan de reactivación económica tras el coronavirus, al plan independentista de construir una república catalana.

Sabrià ha hecho referencia al espíritu de trabajo de la Comisión para la reactivación económica y protección social como consecuencia de la crisis del covid-19 (Coreco), pero ha advertido: «No habrá reconstrucción completa, reactivación completa, sin disponer de las herramientas de un Estado».

Además, ha puntualizado que «lo tenemos que hacer sin reproches. Nos gusta el espíritu de trabajo de la Coreco. Hay que repetirlo para la estrategia compartida y los objetivos de los próximos años. Es hora de romper barreras y hemos hecho los deberes extrayendo lecciones del 1-O», para a continuación perdirle al presidente que se sumase a un nuevo embate.

Ante esta petición, Torra ha asegurado que él viene del mundo de la unidad independentista y ha añadido: «No creo que tengamos nunca posibilidad de ganar ni salir adelante si no somos capaces de hacer un salto colectivo. No es posible conseguir la independencia si no nos ponemos a trabajar todos juntos».