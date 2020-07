Condenados a pagar una multa de 540 euros por okupar un chalé de lujo durante dos años en Alicante

0

22/07/2020

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha condenado a una pareja a pagar 540 euros de multa por haber estado más de 24 meses «okupando» una casa de lujo en la milla de oro de la playa de San Juan en Alicante.

Los acusados finalmente no pagarán dicha cantidad porque se han declarado insolventes, no sin antes intentar presentar en su defensa un supuesto contrato de alquiler que, según la sentencia, era un formulario tipo. De acuerdo con las declaraciones del escrito que recoge el diario El Mundo, este «se trata un contrato simulado y con su uso fraudulento se pretende manipular torticeramente los hechos objetivos». Los condenados aseguraron que habían pagado 12.500 euros en fianza y alquiler del inmueble para un año. Sin embargo, no pudieron acreditar ni cuenta bancaria ni ingresos.

Ivaylo y Pavlina, la pareja condenada, se instaló con sus hijos pequeños en un chalé de la playa de San Juan en el invierno del 2018, ya que su dueña reside en Madrid utilizando el inmueble como vivienda solamente durante los meses de verano. Los okupas se engancharon a la luz y el agua del resto de vecinos e invitaban constantemente a dos parejas más, familiares suyos.

Los vecinos no tardaron en advertir su presencia, por lo que informaron a la dueña del chalé y esta puso la denuncia. Aún así, la pareja siguió viviendo en el inmueble hasta este año, cuando han sido condenados a pagar tres euros diarios durante tres meses por haber ocupado de manera ilegal una casa de lujo, por la que la dueña paga cada año 1.151 euros de IBI.

Ante esta sanción, los acusados intentaron recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial de Alicante, que ratificó la decisión inicial del juez. De hecho, la ponente de la sentencia ha señalado que «la explicación exculpatoria, ya común y generalizada en hechos de esta naturaleza, carece de toda credibilidad al resultar contraria a las reglas de la lógica».