La violencia machista se cobra dos nuevas víctimas mortales en Palma y Tenerife

La Voz de Galicia D. Chiappe

Madrid / Colpisa 21/07/2020 18:52 h

La noche anterior le había robado el móvil y 50 euros, y la noche siguiente, cuando ella protestó, él la golpeó en el rostro. Primero con la mano abierta, luego con los puños. Ella se puso de pie y trató de huir, pero su marido volvió a pegarle, esta vez una patada en la cabeza. Ella, de 52 años y de origen sueco, cayó por segunda vez, donde él, de 55 años, la remató con otro golpe. Ya no se levantó más. Sangraba por la cabeza cuando llegaron las autoridades, cuando llegaron a su casa de Son Cotoner en Mallorca, alertadas por el testigo que ha narrado lo sucedido el 13 de julio. Desde entonces ella se debatía entre la vida y la muerte en la UCI de un hospital, hasta hoy. El hombre ha sido acusado de homicidio. Aunque no era la primera vez que la agredía. Ya en el 2019 la mujer estuvo amparada por una orden de alejamiento contra él, que duró seis meses y ella no pidió su renovación. El hombre, además, tenía antecedentes por malos tratos desde el 2016.

Mientras esta mujer agonizaba, otra ha sido encontrada en una fosa séptica de Santa Ursula, en Tenerife. Se trata de una mujer de 43 años que había denunciado a su expareja por maltrato durante el confinamiento. La búsqueda había comenzado por la denuncia de un amigo de la víctima que alertó de su desaparición. Todo apuntaba a la expareja, con quien ella había rito la relación después de esa agresión, que fue detenida la noche del lunes.

Con estas dos nuevas víctimas los datos oficiales suman 25 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el 2020.