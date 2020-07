La Fiscalía se opone a entregar a Turquía a un líder kurdo por ser refugiado político

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / Agencias 20/07/2020 14:52 h

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la extradición a Turquía de Nasir T., considerado por las autoridades turcas un líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), al estimar que es un refugiado político y que no existen pruebas suficientes para vincularle con dicha organización.

El político fue arrestado en el 2019 en un hotel de Granada donde estaba de vacaciones, un lugar en el que hora después iba a protagonizar un acto de campaña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El motivo de la detención fue una petición de extradición de Turquía, que lo consideraba un líder del PKK, afirmando que se prendió fuego pidiendo un nuevo juicio para el fundador de este «grupo terrorista», Abdullah Öcalan.

A esto añadieron que Nisar T. tenía actualmente su residencia en el sur de Chipre, en la ciudad de Limassol, desde donde ejercía como líder del PKK y se comunicaba a través de Internet con Karayilan Mutar, alias Cemal, y otras figuras relevantes de la organización.

La Fiscalía y la defensa del acusado se han opuesto a su entrega a Turquía, este lunes en su vista de extradición, alegando que lleva ya 10 años viviendo en Austria bajo la protección del asilo político, como ha acreditado la embajada austríaca.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional opina que no es admisible «una genérica imputación de pertenencia a organización terrorista». Por su parte, el abogado ha indicado que la propia petición de detención contra Nasir no dejaba clara su supuesta pertenencia a la organización del PKK, por lo que insiste en que no se puede considerar que haya cometido un delito e insinúa que detrás de la orden internacional hay «motivos políticos».

Durante su intervención Nasir T. ha señalado que ha vivido y trabajado diez años en Austria sin ningún tipo de problema, mientras que cuando vivía en Turquía «no tenía vida ni libertad todos los días me perseguían y me detenían».