Ortega Smith considera que su salto a la política se debe «por necesidad y obligación»

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / Agencias 17/07/2020 17:28 h

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha arremetido en una entrevista en Radio Inter contra una clase política «alejada del terreno, de la vida normal, la casta, como decían algunos». La respuesta, para el concejal, vino de mano de personas como él y los integrantes de su partido, que han saltado a la política «por necesidad y obligación».

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el político explica que cuando entraron en las instituciones se encontraron algo que esperaban, «las miserias de la política», con «pactos inmundos tras las puertas de los despachos y una escenografía en el hemiciclo o pactos contra natura con tal de tener un puesto más en la Mesa del Congreso o que para presidir una comisión vendan a la madre».

Ortega Smith considera que dedicarse a la política es «dedicar las mejores capacidades a la cosa pública» y siendo «una etapa temporal en la vida, no un modus vivendi». A pesar de las constantes polémicas que atañen a su partido, el concejal resume la finalidad de la política en tres reglas: «a la política se viene a servir, no a servirse»; «a la política se viene a solucionar problemas, no a crearlos»; y «en la política se debe anteponer el interés general al particular». En su opinión su partido sigue igual que en el momento de su creación, hace seis años.

El secretario general de Vox ha aprovechado la ocasión para hablar de cuestiones por las que se consideran atacados, entre ellas su rechazo a la lucha contra la violencia machista. «Nosotros no miramos el color de la piel, ni la religión ni el sexo. Cuando dices esto de sentido común te tachan de todo, de machista, que no te importan las mujeres, que somos quienes alentamos y buscamos el voto de maltratadores, como dijo algún mamarracho», ha declarado, al día siguiente de oponerse a aparecer tras una pancarta en contra de la violencia de género.

Otro asunto por el que considera que generan rechazo es por su «amor a la bandera», ya que asegura que le tachan de «facha» por este motivo y por hablar de «de cosas que no cotizan en sociedad, como el honor», o por «oponerse a tabús establecidos» con su discurso. El concejal ha lamentado que «lo triste es que el apego al territorio sea llamativo cuando debería ser lo normal».