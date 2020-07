El Gobierno y el PP chocan en la estrategia para defender a Felipe VI tras las investigaciones sobre el rey emérito

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 17/07/2020 05:00 h

«La Casa Real tiene que tomar sus decisiones». La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmaba así ayer que el Ejecutivo trabaja ya en la hipótesis de que el rey Felipe VI tome medidas cuanto antes para apartar de su entorno al monarca emérito Juan Carlos I tras las revelaciones sobre sus supuestas irregularidades financieras y el ocultamiento de 64,8 millones de euros procedentes de comisiones ilegales. La estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es dejar caer al padre del rey para tratar de formar así un cortafuegos que salve la figura del actual jefe del Estado. Pero esa posición choca con la defendida por el PP, que considera que las revelaciones sobre Juan Carlos I forman parte de una estrategia diseñada para dañar a la monarquía en su conjunto.

Calvo explicó ayer que «el Gobierno distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al exjefe del Estado, al rey emérito, de la impecable labor que hace el rey Felipe VI». Aunque Moncloa cree que es el jefe del Estado el que debe tomar medidas drásticas, como la salida de la Zarzuela de Juan Carlos I o incluso la retirada del tratamiento de majestad, Calvo se limitó a decir que es a la Casa Real a la que le corresponde actuar y que el papel del Gobierno es «reafirmar el papel constitucional del rey Felipe VI el trabajo que hace cada día en el lugar que la Constitución lo sitúa». No obstante, la vicepresidenta indicó que el Gobierno «entiende que haya una parte importante de la ciudadanía preocupada por algunas informaciones que no afectan al rey Felipe VI». Aunque admitió que en Zarzuela estos asuntos son objeto «de debate», precisó que «afectan a un tiempo que no es el tiempo del rey Felipe».

PP: «Ataques desde el Gobierno»

El PP, sin embargo, cree que la Monarquía está siendo acosada desde el Ejecutivo. El líder popular, Pablo Casado, afirmó ayer que su partido defiende al rey «frente a los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio Gobierno». En el PP creen que las referencias de Pedro Sánchez a las informaciones «inquietantes y perturbadoras» sobre Juan Carlos I solo sirven para reavivar la estrategia de Unidas Podemos contra la monarquía. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, acusó al Gobierno de utilizar la investigación al rey emérito para «desviar» la atención de otros problemas del Ejecutivo. «Hay tantas investigaciones abiertas que intentan priorizar una de ellas», señaló sobre le caso Dina, que afecta al vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que España le «debe mucho» a Juan Carlos I y juzgo «insensato» abrir un debate sobre la monarquía en España.