Los hermano Anglés, acusados de extorsionar a un socio, niegan los hechos

Redacción / Agencias 14/07/2020 19:01 h

Los tres hermanos de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcàsser, acusados de extorsionar a un hombre tras un robo de medio millón de euros, han negado los hechos. Uno de ellos ha manifestado a los jueces que tuvo una discusión «fuerte» con la víctima pero «nada más».

Los Anglés y otra persona están acusados por presuntos delitos de extorsión en concurso con un delito leve de lesiones, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública, por los que la Fiscalía solicita para ellos penas de entre cinco y 12 años de prisión.

Ninguno de los acusados ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía y se han limitado a responder a su abogado defensor. En sus declaraciones niegan cualquier tipo de extorsión, coacción o lesiones a la víctima el día en que se produjeron los hechos en el 2017, en casa de uno de los acusados.

Según recoge Europapress, la Fiscalía establece que los cuatro acusados se reunieron con la víctima para recriminarle que hubiera robado 500.000 euros guardados en un vehículo. Cuando esta negó la acusación, uno de los detenidos le apuntó con una pistola y le amenazó con clavarle una jeringuilla infectada con sida. Acto seguido, los cuatro acusados le agredieron físicamente y consiguieron obligarle a acompañarles a una notaría, donde firmó la cesión del 40% de acciones que poseía en una gasolinera de Yecla (Murcia) a favor de uno de ellos, que era copropietario de la empresa.

Los encausados niegan estos hechos. Uno de los hermanos argumentó que la víctima era su socio y amigo y que era el padrino de su hijo. Sobre la cesión de poderes del negocio que compartían declaró que «él (la víctima) no se encargaba de nada, pasaba de todo. Así que fuimos a firmar la cesión de poderes para que yo me encargara y él no se negó. Dijo que sí sin ningún problema».

Esta falta de compromiso fue la que, según uno de los acusados, provocó una «fuerte» discusión en la que «llegamos un poco a las manos, pero nada, dos hostias». A lo que añadió que la gasolinera se vendió al año siguiente y ambos se repartieron el beneficio.

Sobre el arma y las drogas halladas en su domicilio, el detenido ha indicado que la pistola se la compró por miedo, porque le habían robado en una recaudación de la estación años antes y para protegerse. Sobre la droga, ha afirmado que era consumidor de cocaína y que le guardaba la heroína a su hermano, que es politoxicómano, con el objetivo de administrársela.

Los otros tres acusados han coincidido en que el día de los hechos, mientras observaban en nuevo vehículo que se había adquirido, no vieron nada raro «ni fuera de lo normal».