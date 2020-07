Amaia Martínez Grisaleña, de estudiar periodismo y vender armas a parlamentaria de Abascal por Álava

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 13/07/2020 19:43 h

Amaia Martínez Grisaleña (Vitoria, 1968 ) estudió Ciencias de la Información, pero su trabajo no es el periodismo sino el comercio de armas. Regenta junto a su marido tiendas que venden pistolas, rifles y escopetas, chalecos antibalas, esposas policiales y porras extensibles, entre otros artículos en Vitoria y en Logroño.

Tras ser elegida diputada de Vox por Álava, la tierra de Santiago Abascal, tendrá que compartir oxígeno en la Cámara vasca con tres expresos de ETA -Arkaitz Rodríguez, Iker Casanova e Ikoitz Arrese, que suman casi 20 años de cárcel cumplidos-. La convivencia no será fácil. Vox promulga la ilegalización de partidos como Bildu, pero también de formaciones nacionalistas como el PNV, por lo que los encontronazos en el Parlamento serán sonoros.

Martínez Grisaleña acusó durante la campaña a los de Urkullu de «patrocinar la importación de inmigrantes», y se encargó de soltar pinceladas para destacar el «dinero que se ahorraría» el País Vasco si no se destinaran recursos a «MENAS, inmigración e imposición del euskera».

Esta vitoriana de nacimiento también lanzó una cruzada contra el vasco, aunque ella lo habla, no se sabe si para evitar ser llamada maqueta. Protagonizó un vídeo triturando el conocimiento de ese idioma. En las imágenes se ve a una cría cuyos padres no pueden ayudarle a hacer los deberes porque no entienden el vasco. «¿Sabes en qué se convierte el euskera? En un pie que le pisa el cuello y le expulsa prematuramente de la educación», asegura Martínez.

Los resultados obtenidos en Álava han sido «un éxito sin precedentes», presume la parlamentaria electa. Vox asegura que «por fin van a tener una voz contra el nacionalismo, los herederos de ETA y esa izquierda liberticida». «Se acabó el silencio», pronosticó Amaia Martínez.