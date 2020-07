Detenidos en Madrid los líderes de Dominican Don't Play

0

Redacción / Agencias 14/07/2020 14:04 h

La Policía Nacional ha desarticulado una de las estructuras o «capítulos» de la banda latina Dominican Don´t Play (DDP) en el marco de una operación contra bandas latinas en Madrid. En el dispositivo, que se produjo en Torrejón de Ardoz, se ha detenido de forma simultánea a siete personas, entre ellos sus líderes y los reclutadores de nuevos pandilleros de entre 12 y 16 años.

Además, según informa Efe, los agentes también han arrestado a tres integrantes de la banda de los Trinitarios, quienes presuntamente apuñalaron a tres jóvenes en un parque de Carabanchel a finales de junio. La agresión se produjo cuando un grupo de los Trinitarios armado con machetes y otras armas blancas realizó un ataque planificado a integrantes de los DDP. Los detenidos se enfrentan a delitos de lesiones y pertenencia a organización criminal.

Ambas operaciones, que fueron desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Información, se iniciaron hace unas semanas tras comprobar un aumento de las actividad de los Dominican Don't Play llevadas a cabo por menores que no habían tenido contacto con la banda.

La mayoría de estos jóvenes, que tienen entre 12 y 16 años, eran reclutados para cometer delitos para la banda y abonar una cuota semanal a cambio de protección. Si no pagaban dicha cuota, no asistían a las reuniones o no obedecían determinadas órdenes eran castigados de forma agresiva, dependiendo de la gravedad de la «falta» cometida. Según las investigaciones, si los adolescentes manifestaban que querían abandonar la banda, recibían amenazas o agresiones mayores.

Actualmente la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.