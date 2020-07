El absuelto por el doble crimen de Almonte pide indemnización al Estado por su tiempo encarcelado

0

La Voz de Galicia

Redacción / Agencias 14/07/2020 14:43 h

Francisco Javier Medina, el único encausado por el doble crimen de Almonte (Huelva) que resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias, ha iniciado el procedimiento para la reclamación de la indemnización del Estado ya que estuvo en prisión preventiva desde junio de 2014 hasta el 6 de octubre de 2017, después de el jurado popular lo declarase no culpable de un asesinato doble.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia en un documento que recoge Europapress, ha solicitado de forma «urgente» informes como el auto de detención e ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de puesta en libertad, sentencia absolutoria, declaración de su firmeza, además de la orden del levantamiento de las medidas cautelares acordadas y la pieza separada de la situación personal, que «constituyen el fundamento de la petición económica».

Si la indemnización se llevara a cabo, Medina recibiría un total de 68.229 euros, 57 por cada día que pasó en prisión, tal y como adelanta Huelva Información.

Por su parte, las familias de los asesinados, María y Miguel Ángel, han pedido al Ministerio de Justicia que «aplique las leyes en su justa medida y rechace fulminantemente» la petición de Medina. En su opinión, esta se trata de «un golpe más de burlarse, humillar y ofender a estas familias, además de que supondría un pisoteo escandaloso sobre la sangre de las víctimas».

Las familias también se han dirigido al Ministerio Fiscal para que tenga en cuenta «los razonamientos que existieron cuando se decretó la prisión preventiva, que la pidió categóricamente junto a esta acusación, para que se oponga de la misma manera a una indemnización» que les resulta «a todas luces más que improcedente».

En su comunicado, entienden que la absolución se basa en la falta de pruebas, pero no «en la en la inexistencia de dichos hechos». «De ahí que el jurado popular decrete ante la duda la no culpabilidad -lo que se conoce como in dubio pro reo-. De hecho, que quede muy claro que no culpable e inocente no significan lo mismo, hay un matiz diferencial muy importante», insisten.

Por ello, recuerdan también que está en marcha una nueva investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y creen que su resolución «puede que no varíe de la primera investigación por la que se procesó al absuelto».

En su escrito critican duramente el sistema judicial español, del que aseguran que cada día «pierde credibilidad entre la población española debido a que la Justicia deja de ser justicia cuando deja tirados en unos nichos a dos personas vilmente asesinadas». «Este es el sistema que tenemos y que los ciudadanos españoles seguiremos padeciendo mientras tengamos un código penal desarmado que no sirve absolutamente para nada, salvo para proteger a los potenciales delincuentes y dejar desvalidas a las víctimas», concluyen.