Casado pide reflexionar porque es «dramático» que Bildu tenga más apoyos que PSE, Podemos, PP y Cs juntos

La Voz de Galicia

13/07/2020

Pablo Casado, presidente del PP, ha llamado a la reflexión tras los resultados de las elecciones en el País Vasco, ya que tilda de «dramático» el hecho de que Bildu haya logrado más apoyos que «que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas». A su entender, «algo estará haciendo mal la sociedad española» si esto está ocurriendo.

Estas declaraciones se produjeron durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA hace 23 años. Según recoge Europapress, en el acto Casado lamentó que «más del 70% del arco parlamentario» en el País Vasco esté ocupado por PNV o Bildu, dos partidos que, según ha dicho, «o bien piden beneficios penitenciarios», «pasar página» de lo ocurrido en el pasado con ETA o «no condenan 850 crímenes, muchos de ellos impunes». Aunque ha puesto el acento en el hecho de que Bildu haya logrado más apoyos que PSE, Podemos, PP y Ciudadanos.

En el acto también intervinieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que insistieron en la misma idea de que se está produciendo un blanqueamiento y se está olvidando la historia del terrorismo en España.

Concretamente, Díaz Ayuso declaró que no se puede permitir que los vencidos en la lucha contra el terrorismo en España «ganen el segundo tiempo años después. Porque no han dejado de participar en la misma dirección, de imponer un proyecto político para el que no han dudado en utilizar los resortes que da la democracia y las instituciones». «Vemos el resultado de las elecciones de ayer como dramáticas para el futuro de España. En cuatro años una comunidad como Galicia puede ser fagocitada por el nacionalismo» añadió. Además, Almeida apuntó a que desde las instituciones públicas se debe de hacer un esfuerzo mayor para preservar la memoria de las víctimas del terrorismo para que las nuevas generaciones «sepan lo que verdaderamente pasó en el País Vasco».

Por su parte, Mari Mar Blanco, hermana del político asesinado, ha lamentado también que los herederos de ETA tenga «más poder político que nunca» como muestran los resultados de las elecciones vascas y que se «ufanen en proclamar como condicionan las políticas de Estado». «Entre los parlamentarios tenemos a tres expresos terroristas», ha manifestado en el acto, donde ha roto a llorar a recordar la reciente muerte de sus padres por coronavirus.