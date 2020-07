Iceta: «Prometieron independencia y nos han situado en la decadencia»

0

La Voz de Galicia

12/07/2020 05:00 h

.El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el actual Gobierno catalán es el peor desde la recuperación de la Generalitat en 1980 y que no está a la altura en un momento en que el país necesita máxima unidad: «Prometieron independencia y nos han situado en la decadencia». En el consejo nacional del partido este sábado en Barcelona, ha afirmado que cuanto antes haya elecciones en Cataluña mejor, porque cree que se han perdido diez años de gestión: «En estos momentos ni el presidente [Quim Torra] ni nadie están en condiciones de ejercer liderazgo. Tenemos que decir basta». Ha criticado que el Gobierno catalán no esté dando la respuesta que toca con los rebrotes de coronavirus del Segrià, y afirmó que la Generalitat no perdió las competencias de Salud en ningún momento durante el confinamiento: «Pero ahora resulta que en teoría dicen que les han devuelto las competencias y aún lo hacen peor».