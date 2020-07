«Con Galicia en Común en la Xunta sería mucho más sencillo intervenir en Alcoa»

La Voz de Galicia

07/07/2020 05:00 h

-¿Si no puede ser Galicia en Común, quién preferiría que liderase la Xunta, PSdeG o BNG?

-Me gustaría que el presidente fuera Antón Gómez-Reino. A partir de ahí, creo que las tres fuerzas van a tener que ser enormemente generosas, porque lo fundamental no va a ser tanto quién lidere, sino que ese gobierno funcione para los gallegos y las gallegas. Y nuestra fuerza política va a ser generosa. Yo estoy convencido que también lo van a ser el BNG y el PSdeG, para que el acuerdo no esté pensado en intereses de partido ni ningún tipo de personalismo, sino en la sociedad gallega, que necesita un Gobierno progresista que se entienda y que funcione.

-¿Por qué en Galicia se vota tan distinto en las generales y en las autonómicas?

-No es una novedad en España. La manera en la que se vota en las municipales, autonómicas, generales y europeas, claro que cambia. Son preguntas distintas. Comprenderá que la ciudadanía es crítica y que la política y la democracia están vivas.

-Me imagino que está informado sobre el rebrote de A Mariña.

-Las tres fuerzas que representan el espacio progresista en Galicia le dijeron en su momento a Feijoo que quizá era muy aventurado convocar unas elecciones con una situación de crisis sanitaria que no está cerrada. No hay una vacuna, y las tres fuerzas se lo dijeron a Feijoo: no es sensato poner los intereses del partido o personales por delante de la salud pública. Ahora la Xunta tiene que dar explicaciones.

-Entonces, ¿es usted partidario de posponer el proceso electoral hasta que aparezca una vacuna?

-Ese tipo de cosas las tienen que decidir las autoridades sanitarias, pero nosotros somos partidarios de la máxima prudencia, y en su momento Galicia en Común dijo que hubiera sido más sensato esperar a tener una situación sanitaria que diera más certezas.

-¿Nacionalizaría Alcoa?

-Galicia en Común habla de intervención pública, y hay diferentes mecanismos. Desde luego, con Galicia en Común en la Xunta sería mucho más sencillo un diálogo entre el Gobierno central y una nueva Xunta.

-¿Hasta este momento han mantenido algún contacto desde el Gobierno con la actual Administración autonómica de cara a esa hipotética intervención?

-A mí no me corresponde meterme en las competencias de otro ministerio. Quien debe responder a esa pregunta es, lógicamente, la ministra de Industria.