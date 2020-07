Puigdemont anuncia la creación de un partido y se erige en líder del independentismo radical

0

La Voz de Galicia

02/07/2020

Carles Puigdemont se ha cansado de esperar al PDeCAT, que no acaba de decidirse sobre cómo integrarse en JxCat, y este jueves anunció la creación de un nuevo partido, con el que rompe con todo su pasado convergente, fragmenta todavía más el independentismo y se erige en el líder único del independentismo más radical. El expresidente de la Generalitat fugado no ha decidido aún si será candidato en las próximas elecciones, pero sí quiere formar una lista transversal, que aboga por la vía unilateral y por la ruptura. El anuncio lo hizo a través de Twitter y convocó al independentismo el próximo 25 de julio para la asamblea constituyente de la nueva formación, cuyo manifiesto fundacional está encabezado por el lema «Junts, per Catalunya». «Te esperamos el día 25 para empezar a caminar juntos», expresó. «Interpelamos a las personas que creen que España no tiene ninguna voluntad de reformarse ni siquiera de transformarse en una democracia», afirma el texto.

El documento está suscrito por una veintena de dirigentes de JxCat, como Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig, Marta Madrenas, Meritxell Budó, Elsa Artadi o Josep Costa. «Las personas abajo firmantes asumimos la responsabilidad de impulsar la constitución en forma de partido del espacio político que desde diciembre del 2017 se ha articulado alrededor de Junts per Catalunya», remata.

Los diferentes actores de la política catalana empiezan a mover ficha, ante la cercanía de las elecciones catalanas, previstas para otoño-invierno de este año. De momento, la dirección del PDeCAT aguanta el órdago del expresidente de la Generalitat, que quería que la formación fundada por Mas hace cuatro años fuera absorbida por JxCat. «Es el momento de abandonar miradas egocéntricas», apuntó Puigdemont.

Integración o ruptura total

Ahora está por ver si de aquí al 25 de julio, la dirección del PDeCAT resiste la presión y acaba integrándose tal y como pretende el dirigente nacionalista, es decir diluyéndose, o el espacio de centro derecha independentista acaba por romperse del todo. En ese caso, habrá que ver qué sectores se unen a Puigdemont y cuáles optan por una posible alianza con los exconveregentes Marta Pascal y Carles Campuzano, ahora enrolados en el Partido Nacionalista Catalán.

En todo caso, Puigdemont cuenta a su favor con su tirón electoral. Sin embargo, JxCat como marca electoral pertenece al propio PDeCAT.

Las sucesivas escisiones que ha sufrido no han impedido que el espacio político ocupado en un principio por Convergència i Unió haya presidido la Generalitat desde 1980, con el único interregno del período entre el 2003 y el 2010, en el que el cargo lo ocuparon los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla.

Los cuatro presidentes nacionalistas han sido imputados por la Justicia

Gonzalo Bareño

Los cuatro presidentes catalanes nacionalistas tienen en común el hecho de que todos ellos han sido imputados por la Justicia. De ellos, dos, Artur Mas y Joaquim Torra, fueron condenados. Jordi Pujol, primer presidente de la Generalitat elegido en unas elecciones de la última etapa democrática, está imputado desde el 2015 junto a toda su familia por blanqueo de capitales, delito fiscal, contra la Hacienda Pública y organización criminal por cobrar comisiones utilizando a CDC.

De Mas a Torra

Su sucesor político, Artur Mas, fue condenado por desobediencia e inhabilitado por organizar el referendo ilegal del 9-N. Carles Puigdemont está imputado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por el referendo ilegal del 1-O. No ha podido ser juzgado porque huyó de la Justicia.

El pasado 20 de marzo, una jueza de Gerona pidió al Supremo que le investigue por un fraude en la gestión del agua cuando fue alcalde de esa ciudad. Y Joaquim Torra ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. La sentencia está recurrida ante el Supremo.