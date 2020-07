Encarcelado Míster España 2017 por matar a su padre en un brote psicótico

0

La Voz de Galicia

02/07/2020 20:22 h

Vicente Hernández Rodríguez, un joven murciano de 25 años elegido Míster España Pacific World 2017, ingresó en prisión provisional el martes por orden del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid, después de que el pasado 21 de junio matase a su padre a puñaladas en el distrito de Chamberí al sufrir un brote psicótico.

El presunto homicida se encontraba en la capital de España, acompañado por su progenitor, debido a cuestiones laborales relacionadas con su trabajo de actor. Una vecina, que vio a través de la ventana del número 8 de la calle Gaztambide la riña familiar, fue la que dio la voz de alarma llamando al 112. El servicio de emergencias movilizó a la Policía Nacional y una uvi móvil del SUMMA. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio se encontraron al hombre, de 58 años, tendido en el suelo con varias heridas de arma blanca, incluido un corte profundo en el cuello, que se presume que fue el que le causó la muerte.

Según apuntan varios medios madrileños, el supuesto parricida le dijo a los agentes: «El demonio tiene poseído a mi padre, me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio». Sin embargo, las diligencias policiales recogen que el joven habría sufrido un brote psicótico y el padre estaría tratando de evitar que se autolesionase cuando recibió las cuchilladas mortales.

«Fue un accidente por amor, ambos se quería con locura»

Una hermana del detenido ha hecho pública una carta en la que pide respeto por el dolor que está soportando la familia, al tiempo que sale en defensa de su padre y su hermano. «Mi hermano es la mejor persona que he conocido en mi vida, mi mellizo, mi media naranja, a quien quiero más que a mi propia vida. Por eso, escribo esto entre lágrimas, porque me parece una injusticia que la gente etiquete, invente, juzgue y diga la cantidad de barbaridades que se han dicho sobre mi hermano, cuando nadie, excepto mi familia, conoce la verdad», señala la joven que afirma que lo que sucedió fue «un accidente por amor», porque «ambos se quería con locura» y el padre «pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma».