¿Crees que los diputados deberían haber renunciado durante el estado de alarma a unas dietas que se elevan a los dos millones? Vota y opina

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 29/06/2020 12:32 h

Fue a mediados de junio cuando desde el Congreso se confirmó que tan solo uno de los 350 diputados -el socialista Odón Elorza- había renunciado a las dietas durante las semanas en las que la actividad parlamentaria quedó suspendida por el estado de alarma. Unas indemnizaciones que sus señorías perciben por los gastos originados por su actividad y cuya cifra total ahora se sabe que se eleva, hasta el 21 de junio, a los 1.943.000 euros.

El debate sobre la conveniencia de renunciar o no a las dietas se mantuvo a lo largo de toda la crisis, también entre los diferentes grupos políticos. La Mesa de la Cámara especificó ya de inicio que el reglamento no permite decidir sobre el abono de las retribuciones de sus miembros al considerarse un derecho y por tanto no se puede ordenar la retirada a todas sus señorías de forma conjunta.