Casado acusa al PSOE de «atacar las instituciones» y pide aclarar el caso Dina

La Voz de Galicia Europa Press

Vitoria 29/06/2020 05:00 h

El presidente del PP, Pablo Casado, acusó ayer al PSOE de «atacar las instituciones» y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «explique» los «vínculos» de la Fiscalía General del Estado «a favor de Pablo Iglesias» ya que si no «el caso Dina y el caso Iglesias se convertirán en el caso Sánchez».

Casado participó este domingo en un acto electoral con motivo de las elecciones del 12 de julio en la localidad alavesa de Labastida donde también intervino el candidato a lendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y el cabeza de lista por Álava, Carmelo Barrio. En su alocución, Casado, que rechazó «entrar en ningún tipo de crispación ni confrontación», instó al Ejecutivo central a defender la Jefatura del Estado y por ello subrayó que es necesario «exigir» que Podemos «deje de arremeter contra el Rey y la Monarquía».

Tras denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ataca a las instituciones», como en el caso de «la Jefatura del Estado y la Guardia Civil», Casado denunció que la Fiscalía se haya convertido en «el abogado defensor de Podemos», en referencia al caso de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.

«Ya dijimos cuando se nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado que era una línea roja que en 40 años no se había traspasado... les dio igual y ahora nos damos cuenta de que la Fiscalía no solo no investiga la actuación del Gobierno frente al coronavirus sino que filtra información relevante al vicepresidente Iglesias por un turbio caso personal», denunció.

Casado advirtió que quien vote el próximo 12 de julio al PNV para «parar la política económica» de Pablo Iglesias «no será eficaz» ya que, por contra, solo servirá para «seguir manteniendo en el poder a Iglesias y Sánchez». Por ello, el líder de los populares consideró que la candidatura de Carlos Iturgaiz representa la «única alternativa constitucionalista» que se presenta a los comicios del 12 de julio en el País Vasco. Además, avaló la trayectoria de Iturgaiz, «un experto en la gestión europea» tras haber defendido durante 15 años como europarlamentario la política agraria común.