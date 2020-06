Aragonès y Junqueras urgen a Sánchez a fijar fecha y orden del día de la mesa de diálogo

0

Redacción 29/06/2020 12:11 h

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han urgido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a fijar una fecha y el orden del día para retomar la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña: «Sánchez no puede esconderse más y creer que el tiempo --o cualquier otra argucia-- resolverá el conflicto».

«La mesa de negociación es imprescindible. Hace falta fijar una fecha con urgencia y especialmente acordar el orden del día. No hay excusa que valga», han afirmado en un artículo en La Vanguardia recogido por Europa Press. Los líderes republicanos han defendido que «la agenda de la reconstrucción no se puede entender sin la agenda para resolver el conflicto entre el Estado y Cataluña», y consideran que una no puede supeditar a la otra.

«Ni la crisis nos puede hacer olvidar la amnistía y la autodeterminación, ni podemos esperar la República para empezar a transformar el país», y han sostenido que el compromiso de ERC es recuperar la normalidad tras la pandemia con un proyecto transformador, de izquierdas e independentista.

Aragonès y Junqueras han apuntado que uno de los aspectos principales de la recuperación será la reapertura de las escuelas en septiembre «garantizando la seguridad y reforzando el sistema para dar respuesta a las necesidades educativas y emocionales de los alumnos derivadas del confinamiento».

«Esta vocación transformadora de la escuela tiene que ser la misma que tiene que acompañar toda propuesta de reconstrucción del país. Porque ante la disyuntiva del inmovilismo, ante los cantos de sirena de una segunda Transición que todos sabemos que pretende acabar apuntalando de nuevo el Régimen del 78, tenemos que optar por construir los cimientos de la República catalana», han concluido.

También han planteado la necesidad de un plan de reconstrucción en Cataluña dotado con 30.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos y han señalado que los ejes por los que tiene que pasar la recuperación son un modelo productivo de alto valor añadido; reforzar los servicios públicos para un estado del bienestar moderno; reconciliar el trabajo con la vida; avanzar hacia un país equilibrado y conectado; apostar por las energías renovables, recuperar la cultura como impulso «de una ciudadanía libre y comprometida», y avanzar hacia la independencia.