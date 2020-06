PNV, Bildu y Más País anuncian que no apoyarán la reprobación del ministro Grande-Marlaska

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/06/2020 20:36 h

PNV, EH Bildu y Más País confirmaron hoy que no apoyarán este miércoles en el Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el PP reclama por la crisis generada en la Guardia Civil a raíz de su decisión de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos. Se trata de la primera censura parlamentaria a un miembro del Gobierno de coalición que se vota en esta legislatura y, a priori, solo cuenta con el respaldo del 43 % del hemiciclo, ya que el PP confía en el apoyo de Vox y Ciudadanos, que también habían pedido la reprobación en otras iniciativas.

Preguntado si apoyará esa censura, el portavoz del PNV ha sido claro en su rueda de prensa en el Congreso: «No, no vemos motivo para la reprobación, y menos por las circunstancias que se alegan». Íñigo Errejón, portavoz de Más País-Equo, también comentó que no apoyarán esa reprobación, pero sí ha admitido que el ministro «debería reflexionar» porque «no todas las prácticas han sido ejemplares o no se han comunicado bien», informa Europa Press. Según explicó, su formación no puede votar a favor porque no está «por la estrategia de desestabilizar al Gobierno» en un momento de salida de la pandemia y con posibilidad de rebrotes.

Para Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, «Marlaska se merece una reprobación contundente», pero «precisamente por los motivos que no aparecen en esa reprobación que plantea el PP».

Sin el apoyo de estas formaciones, la reprobación puede ser derrotada por el PSOE y Unidas Podemos con sus 155 diputados, siempre y cuando los independentistas de ERC y de Junts no se sumen a censurar al ministro.

«Actitud antidemocrática»

La moción del PP achaca a Marlaska «su actitud antidemocrática apartando de sus puestos a los mandos de la Guardia Civil que, en cumplimiento de su deber de proteger y garantizar los derechos y libertades constitucionales, no se pliegan a sus órdenes ilegales».

En su iniciativa, el PP también quiere censurar al titular de Interior «por sus injerencias en el funcionamiento independiente del Poder Judicial para evitar investigaciones penales abiertas que afectaban a altos cargos designados por el Gobierno del que el señor Marlaska forma parte», en referencia al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que era el investigado en la causa del 8M que finalmente se archivó.

Aunque la reprobación no tiene efectos legales, el Partido Popular incluye un segundo punto en su moción instando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar nota de la posición del Congreso «a los efectos de que proceda a cesar de inmediato al ministro».