El Supremo condena a Jiménez Losantos por una «vejación descarnada» a Carolina Bescansa y su hijo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/06/2020 14:54 h

El Tribunal Supremo ha condenado al periodista Federico Jiménez Losantos a pagar 5.000 euros a la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa, por incluir en su videoblog de Libertad Digital, en marzo del 2016, la declaración: «Pobre bebé de la Bescansa, debe de estar en algún contenedor porque ya no lo han vuelto a sacar, no sé qué habrán hecho con él, lo habrán dado en adopción...», en referencia a la presencia de la diputada con su hijo recién nacido en la sesión constitutiva del Congreso, según ha adelantado la cadena SER.

La Sala Primera de lo Civil sostiene que los insultos de Losantos a Carolina Bescansa y su hijo fueron una «vejación descarnada», afectando a su derecho al honor al ser «descalificada reiteradamente como madre», pues «excede ampliamente de los límites admisibles de la crítica política legítima».

El Supremo ha rebajado la condena a 5.000 euros. En el 2019, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al periodista y al medio digital por «una intromisión ilegítima en el derecho al honor» y les impuso una indemnización de 10.000 euros para la exdiputada.

Los jueces reducen su condena económica a la mitad al entender que otro de sus comentarios, en el que aseguraba que «si llevo la lupara, disparo» contra miembros del partido liderado por Pablo Iglesias, no merece reproche legal. En enero del 2016 dijo que «me sale, me sale el monte, no el agro, el monte… si llevo la lupara disparo. Menos mal que no la llevo», en referencia a la presencia de miembros de Podemos en el Congreso de los Diputados.

No es la primera condena al periodista por arremeter contra miembros de la formación morada, pues en septiembre del año pasado fue condenado a pagar 3.000 euros a Irene Montero por comentarios machistas.