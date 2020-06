El juez archiva una querella contra un excónsul español en Edimburgo por revelación de secretos

0

Madrid 23/06/2020 05:00 h

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha decidido archivar una querella que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación presentó el pasado mes de noviembre acusando de revelación de secretos al diplomático Miguel Ángel Vecino, que había sido cesado en junio del 2019 de su puesto de cónsul en Edimburgo.

Exteriores acusaba al diplomático de ser responsable de la filtración a la prensa de una serie de correos electrónicos y otros documentos sobre las instrucciones que recibió y la labor que hizo como cónsul en la ciudad escocesa. Los documentos formaban parte del recurso que el propio Vecino presentó por la vía contencioso-administrativa para recurrir su cese.

Sin embargo, el juez Adolfo Carretero no ha encontrado pruebas suficientes que vinculen al diplomático con la filtración. Además, rechaza que los documentos en cuestión puedan considerarse secretos de Estado, conforme a la ley de secretos oficiales de 1968. Exteriores ya había intentado sin éxito que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde aún se dirime el recurso de Vecino contra su cese, declarase secretos estos documentos y correos electrónicos.

En enero, el TSJM desestimó esta petición porque no consideró que los documentos «comprometan seria e indiscutiblemente los intereses de este país» y la Abogacía del Estado no aportó un análisis de «cuáles de esos documentos comprometen el prestigio, la seguridad u otros intereses relevantes del Estado».

Cese por extralimitarse

El asunto se remonta a junio del 2019, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, cesó a Vecino de su puesto de cónsul en Edimburgo. El motivo fue «extralimitarse claramente en sus funciones» al enviar a un diario una carta en la que se afirmaba que España «no vetaría la entrada en la UE de una Escocia independiente».

Independentismo

La carta, publicada en junio por el diario escocés The National, la había enviado Vecino dos meses antes a otro periódico, The Herald, pero no estaba destinada a publicarse. El texto rebatía un artículo del eurodiputado del PP Esteban González Pons, que afirmaba que el PP «vetaría que una Escocia independiente entrase directamente en la UE antes del brexit».

Vecino recurrió su cese e hizo pública una carta en la que afirmaba que todas las actividades «políticas» que llevó a cabo en Escocia en relación con Cataluña respondieron a instrucciones del gabinete de Borrell, concretamente de su director, Camilo Villarino, y del encargado de asuntos de Cataluña, Jorge Romeu.

Algunas de esas comunicaciones las publicó Vozpopuli y eso fue el motivo de esta querella. En ellas figuran, por ejemplo, las instrucciones que recibió Vecino antes de reunirse con responsables escoceses y su informe posterior.

En las diligencias previas declararon ante el juez tanto el propio Villarino como la entonces subsecretaria de Exteriores, Ángeles Moreno Bau, y ambos admitieron no tener constancia de que Vecino fuera el responsable de la filtración. Eso sí, Villarino también dice que la publicación «ha dificultado las relaciones con la región escocesa». Y confirma que el motivo del cese de Vecino fue su carta «con un contenido claramente político», ya que «nadie le dio instrucciones para que lo hiciese así».

El director de gabinete también afirma que las instrucciones que recibió Vecino eran de su propia iniciativa, no del ministro, al que no podía «consultar todo». También dice que el embajador de España en Londres, Carlos Bastarreche, empezó a estar «inquieto con la actitud» de Vecino, sobre todo a partir de su «deriva» de «simpatizar con el independentismo».