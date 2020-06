Ayuso reconoce que estudió la posibilidad de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid

0

22/06/2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no entra en sus planes convocar elecciones anticipadas pero ha reconocido que llegó a barajar «todos los escenarios» por «indefensión», puesto que a su juicio Madrid se ha convertido en el principal «objetivo» del PSOE y del Gobierno estatal.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, la presidenta regional ha negado que se vaya a producir en Madrid un adelanto electoral pero sí ha reconocido que se tienen que sopesar todos los escenarios debido a la situación «tan compleja» que vive la Comunidad, sobre todo ante los «cantos de sirena» sobre una posible moción de censura por parte del PSOE.

A su juicio, no ha ocurrido en ninguna otra Comunidad que el propio delegado del Gobierno estuviera «en contra del Gobierno autonómico donde trabaja» diciendo que hay que «ir a por todas» en Madrid y «retorcer el asunto de las residencias».

«Si el PSOE siempre está diciendo que van a presentar una moción de censura, que van a partir el Gobierno, uno se plantea evidentemente todos los escenarios pero no es algo que me plantee ahora mismo y no es en lo que estoy (...) Quería contemplar todos los escenarios pero yo no voy a convocar elecciones y me compete a mí, y yo lo que quiero es dar estabilidad y frenar los posibles rebrotes», dijo sobre esta cuestión la dirigente madrileña.

Además, Ayuso ha indicado que si se planteó convocar elecciones no fue por desavenencias con su socio de Gobierno, Ciudadanos, con quien ha dicho que en el caso de tener que pactar en un futuro lo volvería a hacer con ellos.

Una «irresponsabilidad» para Ciudadanos

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que la presidenta regional «nunca» le ha trasladado que contemplara la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y cree que esa opción sería «una irresponsabilidad» porque darían «alas a la izquierda» para poder gobernar la región.

También ha señalado que «a día de hoy no está encima de la mesa» acometer un «reajuste» en el seno del Gobierno regional pero no descarta que en un futuro pudiera acometerse alguna reestructuración.