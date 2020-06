Irene Montero resopla ante Vox

Irene Montero asegura que se procederá a la regulación del teletrabajo con perspectiva de género para evitar que el trabajo a distancia sea «una trampa para las mujeres»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno impulsará una ley de tiempo corresponsable para garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad. Montero, durante su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, ha avanzado que Igualdad y Trabajo serán los ministerios encargados de esta ley y ha aseverado que se procederá a la regulación del teletrabajo con perspectiva de género para evitar que el trabajo a distancia sea «una trampa para las mujeres».

«Nuestro país necesita cuidar, sin cuidados no se puede vivir, lo que conocemos como economía productiva no funciona», ha aseverado Montero en un discurso en el que ha abogado por políticas públicas que saquen de la invisibilidad, la precariedad y la desigualdad las tareas de cuidados, que no se hacen «por arte de magia».

