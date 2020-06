Feijoo: «El presidente del Gobierno no está respetando el papel del líder de la oposición»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 19/06/2020 10:55 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo ha acusado hoy en una entrevista en Onda Cero a Pedro Sánchez de no respetar al líder del PP, Pablo Casado. «El PSOE nunca ha querido hablar con el PP y ha ninguneado el papel de la oposición» señaló Feijoo, en referencia a la gestión de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus.

🔴 #ENDIRECTO: Alberto Núñez Feijóo: "La situación política española en los últimos tres años es que este PSOE nunca ha querido hablar con el Partido Popular "#FeijóoEnOndaCero



https://t.co/FwZXEay0AA pic.twitter.com/rwCOGseoLX — Más De Uno (@MasDeUno) June 19, 2020

Feijoo considera que el PSOE «ha hecho del no su hoja de ruta» y afirma que la intención de Sánchez es «destruir el papel de la oposición».

El presidente de la Xunta también fue crítico con algunas de las medidas adaptadas por el Ejecutivo central en la crisis derivada del covid-19. «El empecinamiento del Gobierno en no modificar la ley de salud pública nos deja otra vez sin más herramientas que el estado de alarma en caso de rebrote», afirmó en el programa radiofónico de Carlos Alsina. Feijoo también considera que «España no va a poder llegar a final de este año si las ayudas europeas no llegan»