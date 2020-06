Ana Pastor ofrece un pacto al Gobierno para reformar el sistema sanitario

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La Voz 19/06/2020 05:00 h

Las posibilidades de que el PP acabe apoyando los Presupuestos son remotas, especialmente si Sánchez no rompe con Podemos y los separatistas, tal y como le recomendaron este miércoles durante la sesión de control. Pero eso no significa que los populares no se abran a apoyar otras medidas presentadas por el Ejecutivo, siempre y cuando en Génova parezcan razonables y positivas para el país, especialmente aquellas que afecten al sistema nacional de salud.

Así lo afirmó ayer la gallega Ana Pastor: «Mi grupo parlamentario estará con ustedes en un pacto de estado que incluya todas aquellas reformas estructurales que sean buenas», garantizó la expresidenta del Congreso al ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Vamos a tenderle la mano».

Pastor no descartó incluso apoyar el decreto que en breve llevará el Ejecutivo al Congreso en el que se regula la llamada nueva normalidad, aunque sugirió «incluir reformas para gestionar todo lo que se nos puede venir», aseguró, al entender que el actual borrador «le deja desasistido» en caso de rebrotes.

Los populares votaron recientemente a favor de la implantación del ingreso mínimo vital, y debaten volver a apoyar al Gobierno con el decreto de la nueva normalidad. Pero los Presupuestos Generales del Estado, cuya votación final se prevé para mediados de octubre, serán otro cantar. A pesar de las constantes llamadas a Génova por parte del Ejecutivo para buscar un punto de encuentro, en Moncloa son plenamente conscientes de que la mayoría en la Cámara volverá a pasar por el llamado bloque de la investidura, es decir, al menos la abstención de ERC, o bien por conseguir atraer a Ciudadanos.

Invitaciones a ERC y a Cs

El pasado martes, la portavoz del Ejecutivo apelaba a dar un «denominador común» que permita aglutinar en torno a las cuentas al mayor número de fuerzas políticas posibles, admitiendo que algunos de los puntos acordados a finales del pasado año entre el PSOE y Podemos podrían ser revisados, ya que la pandemia ha modificado el escenario por completo.

Ayer volvió a emplear la misma expresión matemática en una entrevista en la Ser en la que invitó a ERC a apoyar las cuentas, al entender que un nuevo acuerdo «beneficiaría a una formación que tiene grandes discrepancias con el Gobierno sobre la estructura de España, pero que puede encontrar elementos y puntos de futuro en relación al apoyo al ingreso mínimo, y otras políticas sociales que se pueden impulsar desde los Presupuestos», argumentó. Montero también tendió la mano a Ciudadanos para que «se sume desde esa posición que mantienen en las últimas semanas de intentar contribuir con sus diputados al bienestar del país».

Por otra parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se abrió ayer a revisar algunos de los puntos del acuerdo programático entre socialistas y morados, pero reivindicó que la derogación de la reforma laboral es una línea roja innegociable.