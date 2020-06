El Gobierno impulsará una ley de tiempo corresponsable para favorecer la conciliación

0

Redacción 18/06/2020 16:46 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno impulsará una ley de tiempo corresponsable para garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad. Montero, durante su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, ha avanzado que Igualdad y Trabajo serán los ministerios encargados de esta ley y ha aseverado que se procederá a la regulación del teletrabajo con perspectiva de género para evitar que el trabajo a distancia sea «una trampa para las mujeres».

«Nuestro país necesita cuidar, sin cuidados no se puede vivir, lo que conocemos como economía productiva no funciona», ha aseverado Montero en un discurso en el que ha abogado por políticas públicas que saquen de la invisibilidad, la precariedad y la desigualdad las tareas de cuidados, que no se hacen «por arte de magia».

La titular de Igualdad ha propuesto un «pacto nacional por los cuidados» que ponga en marcha un sistema público de cuidados después de que la crisis del coronavirus haya hecho «saltar por los aires» las estructuras de la conciliación en España.

Montero ha incidido en que la red cuidados en España es frágil, y está feminizada y ha sostenido que la pandemia ha agudizado la crisis de los cuidados de menores y otras personas dependientes y de las tareas del hogar, que son invisibles y recaen sobre todo en los hombros de las mujeres: «Sin los cuidados, la sociedad colapsa».

La ministra ha criticado que ningún Gobierno se haya ocupado de los cuidados «en toda su complejidad», esto es, abarcando las necesidades de menores, mayores y otros dependientes y también la corresponsabilidad y la conciliación.

«Si algo ha puesto de manifiesto la emergencia es que no es posible vivir sin cuidados. (...) Para una sociedad democrática y económicamente eficiente tenemos que crear un robusto sistema de cuidados» que garantice que se cubren las necesidades y se dignifican las condiciones de quienes cuidan -que en ocasiones se asemejan a la esclavitud-, ha defendido.

Montero ha insistido en que las mujeres se han incorporado al mercado laboral «con sus casas y los cuerpos de los suyos a cuestas», haciendo jornadas dobles y triples, por ello ha solicitado que tanto el Parlamento como el sector privado y los sindicatos se impliquen en el impulso de un pacto de Estado por los cuidados que alcance la relevancia del Pacto contra la Violencia de Género.

«O se hacen políticas públicas que tengan en cuenta los cuidados como eje central de desarrollo democrático y económico o seguirán recayendo en los hombros de las mujeres y aumentando las brechas», ha subrayado.

En cuanto al teletrabajo, Montero ha alertado de que no puede ser una trampa para las mujeres que dificulten sus opciones de promoción y responsabilidad.

Respuesta de la oposición

La diputada del PP Cuca Gamarra ha afeado a Montero que hable de lo público sin darse cuenta de que ella «es lo público» y desde su Ministerio «tiene la capacidad de impulsar las políticas que considere necesarias» para acabar con la desigualdad.

En este sentido, desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha coincidido en que Montero ahora es ministra, «no responsable de la oposición ni activista», por lo que le corresponde «ofrecer la solución» a los problemas que ha planteado. Asimismo, la ha instado a preocuparse por la sostenibilidad económica de las medidas que proponga.

Gamarra ha denunciado que las mujeres salen de la crisis del coronavirus «más frágiles, más débiles y más desiguales» y que existe en el Gobierno un «feminismo del blablabla, pero en la realidad no hay un feminismo que se represente en el BOE».

La ministra ha pedido al PP que se convierta en una «oposición normal» que huya de la «bronca constante».

La diputada de Vox Macarena Olona ha afirmado, en relación al discurso de Montero, que «es imposible reconstruir nada sobre una pura inconsistencia» y que la ministra despierta en su grupo parlamentario «un sentimiento de profunda lástima» al considerar que «cuidar familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos metiéndose en nuestro ámbito familiar». «Si quiere que su Ministerio sea útil para España, lo mejor que pude hacer es disolverlo», ha espetado Olona.

Montero ha calificado esta intervención de «irrespetuosa» y poco patriótica porque «ofende al Gobierno legítimo de España».