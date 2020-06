La Fiscalía ve a Trapero jefe de la sedición y duda del plan para detener a Puigdemont

0

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid / Colpisa 16/06/2020 05:00 h

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha sido uno de los principales defensores de que los independentistas catalanes cometieron un delito de rebelión por el intento de ruptura del orden constitucional. Pero las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo contra los secesionistas le ha obligado a cambiar para justificar ahora la sedición (delito contra el orden público). Este lunes, en la antepenúltima sesión del jucio contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, Carballo se convirtió en un feroz defensor de que el exmayor Josep Lluís Trapero fue autor «directo» de la sedición durante aquel otoño caliente del 2017 en Cataluña. Unos hechos que ya han sido probados por el Supremo, afirmó. Dijo que el acusado contribuyó con su pasividad y permisividad a la algarada callejera del 20 de septiembre y que su desidia ayudó a la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre.

La estrategia del número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tratar de convencer al tribunal incluyó el episodio del plan de detención del expresidente Carles Puigdemont. Trapero reveló ante el Supremo este cometido si se consumaba la intentona secesionista y Carballo lo usó para poner en duda la versión del acusado (se enfrenta a 10 años de prisión y a 10 más de inhabilitación y/o al delito de desobediencia en caso de no consumarse la sedición).

Carballo expuso en su informe de conclusiones que le parecía significativa «esa forma de querer presentarse como cumplidor de las ordenes judiciales y fiscales» anunciando el dispositivo contra Puigdemont. «Es curioso. Tanta pasividad, tan poca actuación cuando tenía órdenes expresas del fiscal primero y después del juez» para impedir el referendo ilegal, «y cuando nadie se lo pide decide llevar esa actuación de oficio», ironizó el teniente fiscal.

«Papel mojado»

El fiscal Pedro Robira ha explicado que la razón para pedir una alternativa de desobediencia si el tribunal no ve motivos para la sedición viene motivada porque en el otoño del 2017 se incumplieron resoluciones del Tribunal Constitucional, del fiscal superior de Cataluña y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por lo que su intención es que estas no queden «en papel mojado» en ningún caso. No obstante, el ministerio público insiste en que la actuación de los jefes de los Mossos responde a la sedición. «El delito de sedición se produce por el alzamiento, pero también con conductas típicas que posibilitan el alzamiento de otros», afirma la Fiscalía.