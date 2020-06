Borràs presiona a los de Rufián: «No votar contra el suplicatorio sería blanquear al Supremo»

0

La Voz de Galicia M. L.

La Voz 14/06/2020 05:00 h

Tal y como viene haciendo desde hace días para lograr el apoyo de ERC y la CUP en la votación del suplicatorio reclamado por el Tribunal Supremo referente a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, esta sigue presionando a las dos formaciones independentistas para que no consientan que sea juzgada por corrupción. Para ello, Borràs ha usado una vez más la estrategia de los posconvergentes de intentar desprestigiar a las autoridades judiciales españolas, en esta ocasión diciendo que su suplicatorio sería «blanquear» al citado alto tribunal.

En estas declaraciones realizadas al diario El Punt Avui, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso insiste también en que no dejará el escaño como le propone la CUP, porque se considera «inocente» y porque pedir eso «es tanto como pedir a un represaliado que colabore con el represor».

A Borràs se le acusa de haber facilitado, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, la adjudicación presuntamente irregular de una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros, por lo que podría haber delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

«¿Cómo explicaremos a Europa que el Supremo es muy malo cuando juzga a los [independentistas] presos, pero muy bueno cuando me juzga a mí?», se ha preguntado Borràs.

Borràs se ha referido a las reticencias de los de Gabriel Rufián y la CUP a votar en contra del suplicatorio. «No podemos garantizar que el independentismo tendrá un juicio justo en el Supremo», ha advertido haciendo el paralelismo entre su persona y el movimiento secesionista. «Que un partido independentista, que considero compañero de viaje, no votase en contra del suplicatorio tendría consecuencias personales importantes y me parecería un ejercicio de blanqueo del Supremo», ha amenazado. Preguntada sobre si querría ser candidata a la Generalitat, ha señalado: «Yo no quería ir a Madrid y en cambio he encabezado una lista a Madrid».