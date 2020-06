Cs reafirma su acercamiento a Sánchez y no descarta más pactos

0

La Voz de Galicia G. Bareño

Madrid / La Voz 13/06/2020 05:00 h

Ciudadanos profundiza en su proceso de acercamiento político al Gobierno sin descartar la posibilidad de alcanzar futuros acuerdos que vayan más allá de su actual apoyo al Ejecutivo en lo que afecta a la gestión de la pandemia del coronavirus. Este viernes, la cúpula de Ciudadanos, con la ausencia de su líder, Inés Arrimadas, de baja por maternidad, mantuvo una reunión en la Moncloa con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías. Y, según aseguró el portavoz parlamentario del partido naranja, Edmundo Bal, la cita sirvió para hacer un «seguimiento de las medidas adoptadas y del cumplimiento de los acuerdos» y analizar «la salida ordenada del estado de alarma». Aunque insistió en que pese a la «mano tendida» al Gobierno Ciudadanos sigue siendo un «partido de la oposición», no descartó que pueda llegarse incluso a un acuerdo para aprobar los Presupuestos del Estado. Preguntado por esa posibilidad, Bal indicó que no se había hablado de esa cuestión, pero incidió en que abordarán «todas las posiciones» que tengan que abordar «con la misma filosofía que hemos mantenido hasta ahora, pensando en el interés general de los españoles» y «con política útil y constructiva». «En democracia reunirse no es facultativo, es obligatorio», insistió.

Para rebatir las críticas de ex dirigentes del partido que rechazan la actual estrategia de Ciudadanos, destacó que el ex líder de su partido, Albert Rivera, ya se reunió con Pedro Sánchez para intentar alcanzar acuerdos.

Los recelos de Unidas Podemos

Pese a los recelos que este acercamiento causa en Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, el portavoz de Cs anunció que se reunirán también con ministros de Podemos «buscando el interés general de los españoles», como ya han hecho con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde la Moncloa se transmite un clima de satisfacción por el cambio de rumbo de los naranjas, que ha facilitado al Gobierno aprobar las últimas prórrogas del estado de alarma, y le permite aspirar a aprobar las cuentas públicas con un complejo acuerdo a varias bandas con el PNV, ERC y Cs. En un comunicado, el Gobierno explicó que la reunión se desarrolló en un «clima de cordialidad» y en ella se revisaron «los acuerdos alcanzados con Cs en las últimas semanas». «Se ha constatado por ambas partes su cumplimiento y se han emplazado a seguir manteniendo un diálogo constructivo», se señala en el texto, que añade que se acordó también entre ambas partes «analizar las reformas necesarias que mejoren nuestro sistema de salud pública y establecer mecanismos que permitan a España protegerse ante posibles rebrotes de la pandemia», sin recurrir al estado de alarma.

El Gobierno y Ciudadanos mantendrán en el futuro este clima de entendimiento. Ambas partes se emplazaron para ello a una nueva cita para el mes de julio, según explicó Bal. «Seguiremos reuniéndonos», reseñó, destacando que el suyo es un partido de Estado» que busca el interés general y «huye de la bronca y del guerracivilismo».