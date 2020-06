Margarita Robles critica que Pablo Iglesias hable de «crimen» en las residencias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 12/06/2020 05:00 h

La incomodidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el hecho de compartir Gobierno con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es cada vez más palpable. Tras reprochar la pasada semana al vicepresidente segundo que hablase de incitaciones a un golpe de Estado de la Guardia Civil, la ministra dejó claro ayer que no está de acuerdo «en absoluto» con las declaraciones de Iglesias en las que calificó de «crimen» lo ocurrido en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. «No van a encontrarme echando los muertos porque son familias», afirmó. Frente a las acusaciones del líder de Unidas Podemos, la responsable de Defensa indicó que la mejor manera de hablar de este tema es «dar soluciones y no ponernos de perfil». «Dejemos la crispación a un lado», añadió, al tiempo que pidió «perdón» a todas las personas mayores que durante la pandemia del coronavirus «se han sentido solas y abandonadas». «Saquemos una lección porque eso es una responsabilidad de todos, no de unos o de otros», añadió.

Pero la actitud política de Iglesias en lo que afecta a la crisis del covid-19 no es lo único en lo que Robles discrepa con el vicepresidente de Derechos Sociales. La ministra expresó también su profundo desacuerdo con la propuesta de desmilitarización de la Guardia Civil, tal y como defendió Iglesias en la Moncloa, pese a que en este caso, aunque comparecía como miembro del Gobierno, precisó que opinaba como líder de Unidas Podemos.

«El Gobierno en eso no está»

Robles no es la única ministra que rechaza de plano los planteamientos de Unidas Podemos sobre la Guardia Civil, aunque es la que más claramente expresa esas discrepancias. Las afirmaciones del titular de Consumo, Alberto Garzón, tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, en las que habló de la presencia de «elementos reaccionarios» proclives al golpismo dentro de las Fuerzas Armadas ya provocaron una rectificación de la portavoz, María Jesús Montero.

Robles, que tiene bajo su mando a la Guardia Civil junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó ayer que respeta, pero no comparte las apreciaciones de sus compañeros en el Consejo de Ministros y aseguró que el «carácter militar» del instituto armado es algo que «no está en discusión» dentro del Ejecutivo. La ministra fue más lejos y señaló que los guardias civiles «no se merecen que por razones políticas» haya un debate «que no interesa a la mayoría de los ciudadanos».

«No opino de lo que dicen otros compañeros de Gabinete: cada uno sabe lo que hace. Lo que me corresponde es poner en valor el carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos. Las opiniones son de cada uno, pero el Gobierno actúa con arreglo a un programa y eso no está», concluyó Robles sobre la desmilitarización.