El padre de Íñigo Errejón: «Tuve cara a cara a Billy el Niño y me gritaba '¡no me mires!' y me pegaba cuando no miraba»

Redacción / Agencias 12/06/2020 12:37 h

«Para mí la retirada de las distinciones a Billy el Niño ha sido una sorpresa, yo tenía amortizado ese dolor». Con estas palabras José Errejón, padre de Íñigro Errejón, ha valorado esta mañana la retirada, a título póstumo, de las medallas a Antonio González Pacheco aprobada ayer por el Pleno del Congreso.

«Lo importante son las heridas que nos hicieron y que han pervivido como país, la vergüenza de un país, de una sociedad que vive, que comparte vida, con la tortura», ha destacado esta mañana en una entrevista en la cadena Ser. «Yo creo que esa es la peor herida y quiero pensar que estamos en trance de cicatrizarla», ha subrayado.

El recuerdo de lo ocurrido «se va pasando pero de vez en cuando vuelve», ha explicado emocionado José Errejón. «Vuelven cosas, vuelven evocaciones. A mí me cuesta pasar por la calle Correo, porque recuerdo desde la primera planta cómo la gente paseaba y yo estaba en la brigada político social», ha explicado. Fue detenido cuando tenía 23 años y «militaba en una organización de extrema izquierda de la época».

El padre del diputado de Más País ha recordado también su cara a cara con Antonio González Pacheco: «Me fueron a detener a mi casa el 30 de abril. Tuve cara a cara a Billy el Niño. Me gritaba: '¡No me mires! ¡No me mires!' Y me pegaba cuando no estaba mirando».

«Hay que recordar, no para agobiar, pero sí para salir de la noche» ha destacado en esta entrevista en la que ha estado acompañado por su hijo Íñigo Errejón.

Antonio González Pacheco, fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, fue imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad en la causa criminal seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (Argentina) pero murió sin llegar a ser investigado judicialmente.

Ayer el Congreso dio luz verde a retirarle las medallas aprobando una proposición no de ley del PSOE y Unidas Podemos, pactada con Ciudadanos. El texto se aprobó con el apoyo de Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País, Compromís y BNG. Vox se opuso por considerar que la petición abundaba en un «absurdo revisionismo histórico» y el PP optó por la abstención, aunque Suárez Illana se desmarcó de su partido al votar «no» a la iniciativa.