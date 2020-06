La jueza pide a Ayuso y Almeida datos sobre los eventos celebrados entre los días 5 y 9 de marzo

0

La Voz de Galicia G. Bareño

Madrid / La Voz 12/06/2020 05:00 h

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la manifestación del 8M, pidió ayer a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que le informen sobre los «eventos colectivos o masivos» públicos o privados, deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros, que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo en lugares públicos o privados con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias.

La magistrada reclama saber también la «fecha y aforo o número de asistentes» y si entre el 5 y el 9 de marzo se canceló algún acto por el covid-19. La instructora adoptó esta diligencia tras ser requerida para ello por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único investigado en la causa, que declaró el pasado miércoles. La Comunidad ya entregó ayer mismo la documentación requerida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró tras conocer esa petición que el Ayuntamiento no disponía entre el 5 y el 9 de marzo de «la información de la que se podía disponer en otras administraciones» sobre el coronavirus. «Vamos a cooperar, como no podía ser de otra manera», señaló el regidor, que aseguró no tener «ningún temor ni ningún miedo a que se puedan producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid» porque el consistorio no tiene «obviamente competencia en el ámbito del orden público».

Varios de los testigos que declararon ayer ante la jueza negaron haber recibido presiones de la Delegación del Gobierno para que desconvocaran manifestaciones que tenían previsto realizar en días posteriores al 8 de marzo.

«Me invitaban a cancelarla»

La portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, afirmó que en el informe de la Guardia Civil se hizo una «mala interpretación» de su declaración. Explicó que recibió una llamada el 17 de marzo para preguntarle si estaba al tanto de la situación y pedirle que comunicara oficialmente que desconvocaba la concentración prevista para el 19 de marzo. Y explicó que tenía prevista otra concentración el 12, que no se hizo al no celebrarse el pleno, aunque conste como efectuada.

Otros promotores de concentraciones negaron también haber recibido presiones. «Interpreté que me invitaban a cancelarla. No me dieron la orden de cancelarla», declaró Moisés Fernández, de CGT Madrid. Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT, dijo que recibió una llamada para que se replanteara la protesta. Aunque se negó en un principio, al día siguiente «al ver el estado de alarma» decidieron cancelarla.

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo, declaró por el contrario que la Delegación del Gobierno le llamó «entre el 12 y el 14 de marzo» para instarle a que desconvocara, por motivos sanitarios, la tractorada que el sindicato tenía previsto realizar desde Extremadura a Madrid el día 24 de marzo para reclamar mejoras en el sector agrario.

La Fiscalía, que al igual que la Abogacía del Estado pide el archivo de la causa, recurrió ayer ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto por el que la jueza rechazó esa petición, al entender que se vulneró el derecho a la tutela judicial de Franco en lo que afecta al acceso al recurso.

La presidenta de Madrid acusa a Podemos de buscar «carne política» con los muertos en las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Podemos de buscar «carne política» con lo sucedido en las residencias de mayores de la región e insistió en que no hubo «orden pública política» para no derivar a los residentes enfermos de coronavirus a hospitales.

En respuesta a la pregunta parlamentaria de la portavoz de Podemos, Isa Serra, Ayuso hizo hincapié en que cuando Italia «ya estaba arrojando datos preocupantes de número de fallecidos» en la Asamblea se debatía acerca de «feminismo». «Hay una cosa que usted no puede negar y es que Madrid movió a España y que la actuación de este Gobierno hizo despertar al resto del país. Hemos sido un modelo en competencia y algún día se sabrá y habrá cálculos sobre cuántas vidas se han salvado», afirmó.

Ayuso admitió que «todos» actuaron tarde, «empezando por el Gobierno de España», porque en esas fechas clave nos estaban ahogando «en sus marcos mentales, en sus trampas». Para la presidenta, «por pudor» todos deberían reflexionar un poco más sobre lo ocurrido.

La jefa del Ejecutivo autonómico puso en duda que la preocupación de Podemos sean los ancianos «y no hacer otra vez carne política de lo que siempre hacen, intentando una y otra vez hacer circos para acosar al adversario».

«¿Qué interés puede tener un partido cuando ni siquiera es un poquito crítico y le pregunta al responsable del mando único qué hizo durante esas fechas?», cuestionó. Así, denunció que no tiene mucha confianza en una formación que «ha despreciado el voto de los mayores» o ha intentado traer la eutanasia «a los Parlamentos por la vía de la urgencia en una de las leyes más agresivas que se conoce».

Reproches

En este punto, criticó que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no haya tenido ningún «gesto humano». «Nadie murió solo en esta comunidad y a todas las personas que han fallecido se les ha tratado con absoluto respeto y dignidad», ha lanzado. También aseguró que «no ha habido ni una sola orden pública política que haya decidido traslados o no, ha habido más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados». «No mientan, claro que hubo traslados», dijo. Para Ayuso, «en esas noches de infierno, fueron los criterios sanitarios los que definían el modelo de atención y desveló que un 32 % de los pacientes del hospital La Paz eran de residencias.