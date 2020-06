La jueza archiva la causa del 8M al no ver indicios de delito contra el delegado del Gobierno en Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid afirma ante la jueza que no vio peligro en la marcha

«Se hizo lo que marcaba la ley y lo que decían los expertos sanitarios que había que hacer». El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declaró este miércoles ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que le investiga por un presunto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M pese al riesgo de contagio del covid-19, que no vio riesgo en la celebración de esa macha y que él no tiene competencias en materia sanitaria sino exclusivamente de orden público, tal y como sostiene la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa. A la salida del juzgado, en el que permaneció durante una hora y media, explicó que había dejado claro que actuó en todo momento «con arreglo a la ley y con las noticias de los expertos sobre la evolución del coronavirus». «No puedo considerarme responsable del 8M», dijo ante la prensa, porque «en aquel momento no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental mientras se estaban produciendo en Madrid acontecimientos que no tienen que ver con derechos fundamentales».

