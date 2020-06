El delegado del Gobierno se ampara en el criterio de los expertos para justificar que no prohibiera la manifestación del 8M

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 10/06/2020

«Se hizo lo que marcaba la ley y lo que decían los expertos sanitarios que había que hacer». El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha declarado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que le investiga por un presunto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M pese al riesgo de contagio del covid-19. A la salida del juzgado, Franco ha señalado su actuó en todo momento «con arreglo a la ley y con las noticias de los expertos sobre la evolución del coronavirus». «No puedo ser responsable del 8M porque no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental mientras se estaban produciendo en Madrid acontecimientos que no tienen relación con un derecho fundamental», ha afirmado. El delegado del Gobierno ha precisado además que «no está acreditado que el incremento de casos de deba a la manifestación» porque el período de incubación del virus es de 14 días.

Explicó que «las manifestaciones no se autorizan» sino que «eventualmente podrían haberse prohibido», pero insistió en que no había ninguna recomendación que llevase a «suspender el derecho de manifestación».

«Tengo gran respeto a la Guardia Civil y a la Justicia», ha dicho Franco, que ha añadido que, desde el respeto al instituto armado no puede estar de acuerdo con «el informe que han hecho».