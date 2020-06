Ayuso descarta elecciones en Madrid aunque se recrudece la crisis entre el PP y Ciudadanos

0

La tensión en el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid va en aumento. La crisis abierta entre los dos partidos a raíz de la gestión en las residencia de ancianos durante la pandemia del covid-19 obligó este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a desmentir que se esté planteando un adelanto de las elecciones autonómicas ante la ruptura con sus socios. Pese a las fricciones internas, Ayuso abogó «seguir trabajando» junto a Ciudadanos. Aunque dijo que a veces la estrategia de los naranjas le resulta «incomprensible», afirmó que «la eficacia de un Gobierno no se mide por el grado de amistad de sus socios sino por la eficacia de sus políticas en beneficio de los ciudadanos». «Estoy obligada a mantenernos unidos e intentarlo porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Cs. Y si ya lo tengo, hay que intentarlo», insistió.

La presidenta madrileña se refirió a la polémica desatada por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que denunció la existencia de una orden de la consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP) de no derivar a ancianos enfermos ni a personas con discapacidad a los hospitales. Defendió a su consejero de Sanidad y dijo no compartir la «estrategia» de haberle imputado «actuaciones que no son ciertas» pero que «han sembrado esa duda». Pese a todo, no destituirá a Reyero porque hay un compromiso con Ciudadanos de que cada partido nombra o cesa a sus consejeros. «Es cierto que la Administración no siempre llegó a cada casa, a cada residencia. Pero se hizo lo humanamente imposible», admitió la presidenta madrileña. Ruiz Escudero acusó este lunes a Reyero de filtrar a la prensa correos electrónicos privados en los que este le advertía de que se iba a incurrir en «una discriminación de graves consecuencias legales» si se negaba la hospitalización a personas con discapacidad.

Iglesias habla de «crimen»

En la polémica entró este lunes el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, responsable de las residencias de ancianos en toda España, que tachó de «auténtico escándalo, si es que no es un crimen», lo ocurrido en las centros de mayores en Madrid y en Castilla y León, ambas gobernadas por el PP. «Es gravísimo lo que ha ocurrido, y no lo decimos nosotros, lo dice el consejero de Asuntos Sociales», señaló el líder de Podemos. «Eso no solo es inmoral, sino que puede ser ilegal. Eso lo dijo el propio consejero de Ayuso. Es gravísimo lo que ha ocurrido y vamos a ver si esto no acaba teniendo consecuencias penales», advirtió.

Unas acusaciones a las que Ayuso contestó de inmediato diciendo que «si hay algo que es criminal son sus declaraciones». «Es impresentable que con los muertos que ha habido haya hecho esas declaraciones», sostuvo la presidenta madrileña, que culpó a Iglesias de «multiplicar el dolor hasta un punto ofensivo y aberrante» y no descartó emprender acciones penales contra él.