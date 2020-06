Latinoamérica, la nueva zona roja: más 60.000 muertos y un millón de contagios

0

La Voz de Galicia HÉCTOR ESTEPA

BOGOTÁ / E. LA VOZ 07/06/2020

América Latina ya es la nueva «zona roja» de la pandemia global del covid-19, según la Organización Mundial de la Salud. La región superó esta semana el millón de contagios por coronavirus y registra ya más de 60.000 fallecidos. «Sin duda diría que América Central, y del Sur en particular, se han convertido en las zonas de transmisión más intensa del virus. Creo que no hemos alcanzado el pico de la pandemia y no puedo predecir cuándo lo haremos», dijo el pasado lunes el doctor Michael Ryan, de la OMS. «La situación está lejos de ser estable. Ha habido un rápido incremento de casos y los sistemas de salud necesitan del apoyo y la solidaridad mundial», reclamó el médico.

Brasil es el país que más preocupa. El gigante sudamericano, de más de 210 millones de habitantes, registraba este viernes 631.000 contagios de coronavirus y 34.635 muertes, 1.473 en 24 horas. Solo EE.UU. supera las infecciones de Brasil. El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha sido objeto de polémica al abogar por aislar solo a los grupos de riesgo, con el objetivo de no dañar la economía, y criticar duramente las cuarentenas declaradas por los gobernadores regionales.

También México va a iniciar una desescalada en pleno ascenso vertiginoso de la pandemia. El país norteamericano registraba ayer 110.026 contagios de coronavirus y 12.545 muertes, aunque son numerosos los expertos que creen que las cifras son muy superiores a las oficiales, debido a los pocos test practicados a la población.

Perú, en cambio, se tomó en serio la amenaza desde un principio y decretó un estricto confinamiento el 16 de marzo. El presidente, Martín Vizcarra, llegó a sacar al Ejército a la calle y a destinar el 12 % del PIB para garantizar ayudas a la población. La estrategia fue alabada mundialmente, y pareció funcionar. El país andino contaba 1.746 contagiados a principios de abril. Pero, a partir de ahí, comenzaron a multiplicarse rápidamente, y hoy Perú registra 183.000 casos positivos de coronavirus (ha realizado más de un millón de pruebas, el mayor número per cápita de Latinoamérica) y más de 5.000 fallecidos. «Un 70 % de los peruanos trabajan en el sector informal y vive del ingreso diario. Las ayudas pudieron mitigar su pobreza temporalmente, pero la necesidad de trabajar hizo inviable la restricción de su movilidad», comentó a La Voz Felix Aramburu, analista de la universidad PUCP.

Parar no es una opción

No solo en Perú se vive al día. El 53 % de los latinoamericanos desempeñan sus labores en la informalidad y para la mayoría de ellos, parar no es una opción, aunque surja una pandemia mundial. Colombia, como Perú, también estableció una cuarentena que pareció ser adecuada. Pero la reapertura económica, reclamada desde multitud de sectores, conllevó un rápido aumento de los casos. El país cafetero cuenta más de 35.000 contagios y un millar de muertos.

En Venezuela y Nicaragua, por su parte, las autoridades han reportado un brusco ascenso repentino de los casos del covid-19, aunque los examinadores internacionales ponen en duda las cifras ofrecidas por el país centroamericano. Los registros oficiales de ambos países siguen siendo de los más bajos de la región.

En el cono sur, la pandemia ha estallado en Chile, que ya cuenta 122.000 contagios y 1.448 muertes con coronavirus. La rápida expansión de los últimos días ha hecho a las autoridades endurecer la cuarentena establecida en mayo.

La evolución de Argentina, en cambio, es similar a la colombiana, aunque ha mantenido una cuarentena más estricta. El país austral registra 20.184 casos de la enfermedad y 608 muertes. La peor parte se la han llevado las prisiones del país y las villas miseria de Buenos Aires.