La gestión de la pandemia en las residencias de Madrid agrava la crisis entre PP y Cs

La Voz de Galicia

Madrid / Colpisa 05/06/2020

El Gobierno de coalición que PP y Cs suscribieron hace apenas nueve meses en Madrid está al borde de la ruptura. Sus socios apenas se dirigen la palabra y si lo hacen es para cruzarse graves acusaciones como hicieron ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) a cuenta de la gestión en los geriátricos durante la crisis sanitaria, donde han fallecido más de 6.000 ancianos. El dirigente naranja acusa a Escudero de haber dictado una orden que apuntaba a no trasladar a ancianos en estado grave de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia, expedida por su Consejería.

Según publicó El País, Reyero escribió el 22 de marzo, antes de que Ayuso decidiese retirarle las competencias de las residencias, dos correos electrónicos al consejero del PP en los que alertaba de que, si no le ayudaba, muchos residentes podrían morir «de forma indigna» y que además podrían incurrir en «graves consecuencias legales» si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad. Los mensajes no obtuvieron respuesta. Escudero se defendió de las críticas reconociendo que, si bien el documento se envió «por error» a las residencias, finalmente y según su criterio, no ha primado a la hora de tomar decisiones en estos centros. «Se trabajó hasta con seis borradores hasta el protocolo definitivo», aseveró en una entrevista en Onda Madrid. La versión «buena» se envió el 25 de marzo, poco después de que Sanidad asumiese el mando único de los geriátricos, y en todos ellos han primado criterios «única y absolutamente clínicos» con el consenso de todos los coordinadores médicos, en los que además se instaba a valorar individualmente los casos. El consejero de Sanidad arremetió además contra Reyero por estar detrás de las publicaciones en la prensa de los correos dirigidos a él.

Una guerra que viene de lejos

El 23 de marzo Ayuso retiraba las competencias de los geriátricos a Reyero. Mientras el entorno de la presidenta lo achacaba al «descontento» por la mala gestión de Cs, en el partido liberal reconocían discrepancias. Según explicaron, Reyero trasladó en varias ocasiones el caos que reinaba en las residencias, lo que ocasionó un choque con la mandataria. «Yo no quiero mirar hacia otro lado», aseguró entonces Díaz Ayuso, que puso sobre la mesa el cese tanto de directivos de estos centros como de consejeros de su Ejecutivo, en el caso de que llegase a demostrarse que ha habido «negligencias».

Andrea Levy llama a seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid

Andrea Levy advirtió ayer al Gobierno de la Comunidad de Madrid que la estabilidad se consigue «con lealtad, responsabilidad y ánimo de trabajar conjuntamente» y no con «siglas partidistas, no pensando que haciendo liderazgo y promoción propia va a tener rédito en las urnas». En una entrevista en TVE, la concejala puso como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde ha logrado encauzar el diálogo con todas las fuerzas tras el covid-19.