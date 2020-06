Marlaska dice que cesó a Pérez de los Cobos para impedir que su informe fuera «denostado por parte de terceros» debido a las filtraciones

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 03/06/2020 17:52 h

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ofrecido hoy en el Congreso una nueva versión sobre la Destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Según explicó durante la sesión de control, el cese se debió a que no informó sobre la filtración del informe que la Guardia Civil, y no por no entrgarle el contenido del mismo. El objetivo, según dijo, era proteger ese atestado e investigar esa filtración para «impedir que el trabajo de la Guardia Civil sea denostado por parte de terceros». Es decir, que lo que el Gobierno pretendía era, según la versión de Marlaska, proteger el informe en el que se apunta a responsabilidades penales de miembros del Ejecutivo en la autorización de la manifestación del 8M teniendo ya entonces, supuestamente, información sobre el peligro de contagio, porque la filtración «puede desacreditar una investigación». El ministro insistió en que ni él ni la directora de la Guardia Civil pidieron nunca el contendio del informe al coronel destituido.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez, replicó al ministro que es la propia directora de la Guardia Civil, la que señala en esa nota al atribuirle el cese por perdida de confianza. «Usted fulminó a un hombre honesto por no someterse a usted y por cumplir la legalidad», le dijo a Marlaska, recordando, como había hecho poco antes el líder del PP, Pablo Casado, que no solo su partido, sino también guardias civiles, jueces y fiscales piden su dimisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había contestado a Casado que podía garantizar a los españoles que «mientras gobierne el PSOE y Unidas Podemos, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca, una mal llamada policía patriótica», en referencia la grupo creado por el anterior ministro de Interior del PP Jorge Fernández. «Usted es un ministro acabado» le dijo a Marlaska Ana Belén Vázquez, que consideró «inmoral» que siga sentado en el banco azul del Gobierno.

En otro debate con el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, Marlaska negó que hubiera dicho nunca en el Congreso que De los Cobos desobedeció una orden. Algo que llevó al diputado del partido de Santiago Abascal que se leyera el diario de sesiones de un pleno anterior en el que Marlaska se refirió a esa desobediencia. «Una mentira mas que ofende a la toga que vistió, a la Guardia Civil y a los españoles», replicó Gil Lázaro.

En su respuesta, el titular de Interior dijo que «podemos discutir si es legal, si puede ser justo o injusto», pero preguntó si fue legal o no que el ex ministro de Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, destituyera a toda la cúpula de la policía que, según Marlaska, había derrotado a ETA. «Ustedes les echan por la puerta de atrás y no les dicen ni adiós. Nosotros les decimos la razón por la que hemos perdido la confianza, pero nunca denostamos su carrera profesional», añadió sobre el contenido de la nota oficial en la que se comunica el cese del coronel Pérez de los Cobos.