Aguado insiste en su desafío a Ayuso y sigue negociando medidas con la oposición

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La Voz 03/06/2020 05:00 h

Cuando todavía no ha transcurrido ni un solo año desde que el PP y Cs se pusieron de acuerdo para, con el permiso de Vox, gobernar en la Comunidad de Madrid, los constantes choques y roces entre azules y naranjas hacen que las amenazas en forma de adelanto electoral o de una moción de censura sigan cobrando fuerza con el paso de los días.

La última polémica llegó a raíz de la reunión que mantuvo este lunes el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, con los portavoces en la Asamblea de Madrid del PSOE (Ángel Gabilondo), Más Madrid (Pablo Gómez Perpinyà), Podemos (Isabel Serra) y Cs (César Zafra), para abordar el proceso de desescalada a nivel autonómico. Aguado impulsó este encuentro bajo el visto bueno de la dirección nacional de su partido (con Arrimadas de baja por maternidad, fue Edmundo Bal el encargado de bendecirlo en público), pero sin contar con el visto bueno de la máxima responsable del Ejecutivo autonómico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no solo no acudió, sino que no envió a nadie del PP para que asistiera a la cita. «Aunque la presidenta haya declinado venir, espero que en las próximas reuniones esté presente», manifestó Aguado, en unas declaraciones en las que lamentó que Ayuso «priorice como socio de gobierno a Vox», la otra fuerza que también faltó a la cita.

La portavoz de Vox en la cámara Autonómica, buscó echar más leña al fuego, al acusar ayer al vicepresidente del Gobierno de organizar reuniones con otras formaciones políticas a espaldas de su presidenta: «Con Aguado y el resto de los grupos estaré encantada de reunirme siempre que esté al tanto de las reuniones la presidenta. No tiene sentido que la presidenta no esté enterada de las reuniones que se hacen para reconstruir Madrid. Ayuso no lo sabía», comentó.

Malestar con su socio de gobierno

Ayuso también evidenció ayer su malestar con la actitud de su socio de gobierno, reprochando a su vicepresidente que antes de «pedir unidad política al resto de los grupos», el Ejecutivo autonómico debe demostrar «estar unido primero», criticó en la reapertura del Centro de Turismo de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, cerrado desde hace meses debido a la crisis sanitaria. Ayuso no rechazó conocer los puntos de vista de otras fuerzas políticas, pero recordó a Aguado que «lo sensato» hubiera sido poner en marcha una ronda de consultas empezando con el PP, Cs y Vox, los tres partidos que permitieron la formación del gobierno.

Las relaciones entre Ayuso y Aguado son malas desde el inicio de la legislatura, pero el problema se ha visto acrecentado de forma notable desde la irrupción de la crisis del coronavirus y con el giro hacia el centro político que pretende emprender Arrimadas a su formación desde hace unas semanas.

La pasada semana el portavoz socialista Ángel Gabilondo amagó con presentar una moción de censura» a la que tendría que unirse Cs para que prosperase. Desde el PP, disparado en las encuestas, advierten que Ayuso tiene la capacidad de disolver la Asamblea y llamar a las urnas.